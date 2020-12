macOS Big Sur: App-Fenster verschwinden von externen Bildschirmen (mit Video)

Verschwinden von App-Fenstern mit Video dokumentiert

Bug ist Apple seit Monaten bekannt

macOS Catalina nicht betroffen

Viele Mac-Besitzer nutzen an ihrem Computer nicht nur einen Bildschirm, also etwa das integrierte Display ihres MacBooks, sondern gleich zwei oder drei. Derartige Setups funktionieren seit Jahrzehnten in aller Regel problemlos. macOS 11 Big Sur allerdings weist offenbar einen lästigen Bug auf, welcher in bestimmten Situationen dafür sorgt, dass App-Fenster sich scheinbar zeitweise auf Nimmerwiedersehen verabschieden.Das Problem tritt immer dann auf, wenn ein zweiter Monitor an einem Mac betrieben, dann jedoch zeitweilig vom Computer getrennt wird. Schließt man den Bildschirm wieder an, sind alle App-Fenster verschwunden, welche vor der Trennung der Verbindung auf ihm zu sehen waren. Der Blogger Spencer Dailey hat dieses Verhalten von macOS Big Sur jetzt in einem Video dokumentiert, das er auf seiner Webseite CurrentKey Stats veröffentlichte. Darin ist zu sehen, dass der externe Bildschirm nach dem Aus- und Einstöpseln außer dem Hintergrundbild keine weiteren Inhalte mehr anzeigt.Sowohl in Apples Developer-Foren als auch auf Reddit berichten Nutzer bereits seit Juni über diesen Bug, er ist dem Unternehmen also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bekannt. Den Einträgen zufolge sind sowohl Desktop-Macs als auch MacBooks von dem Fehler in macOS Big Sur betroffen. Besitzer eines Notebooks aus Cupertino leiden allerdings naturgemäß häufiger unter dem Problem, da sie den externen Bildschirm öfter einmal von ihrem Gerät trennen. In einem solchen Fall müssen sie die vom zweiten Display verschwundenen App-Fenster manuell wieder auf dieses verschieben.Der Fehler tritt den Nutzer-Berichten und auch dem Video von Spencer Dailey zufolge ausschließlich auf, wenn macOS Big Sur zum Einsatz kommt. macOS Catalina und wohl auch frühere Versionen von Apples Betriebssystem sind von dem Bug nicht betroffen. Ob der kalifornische Konzern den Fehler in der kommenden Version von macOS Big Sur beheben wird, ist derzeit nicht bekannt. Gestern veröffentlichte Apple im Entwicklerbereich den Release Candidate von macOS 11.1, in den Release Notes findet sich bislang aber kein Hinweis auf den Bug.