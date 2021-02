macOS Big Sur 11.3 Beta 2 erschienen – die Neuerungen

Autoplay in Apple Music

Anzeige des Garantiezeitraums

Übersicht: Aktuelle Betaversionen

macOS 11.3, Beta 2: Buildnummer 20E5186d (veröffentlicht 17.02.2021)

iOS 14.5, Beta 2, Buildnummer: 18E5154f (veröffentlicht: 16.02.2021)

iPadOS 14.5, Beta 2, Buildnummer: 18E5154f (veröffentlicht: 16.02.2021)

tvOS 14.5, Beta 2, Buildnummer: 18L5163d (veröffentlicht: 16.02.2021)

watchOS 7.4, Beta 2, Buildnummer: 18T5159f (veröffentlicht: 16.02.2021)

Anfang der Woche erschien die zweite Vorabversion von iOS 14.5, watchOS 7.4 und tvOS 14.5 für Entwickler – und seit gestern stehen diese auch in Apples öffentlichem Testprogramm zum Download bereit. Es fehlte allerdings die zweite Beta von macOS 11.3 – und diese reichte Apple nun nach. In der nun verfügbaren zweiten Testversion mit der Buildnummer 20E5186d hat Apple zwei sichtbare Verbesserungen im Vergleich zur ersten Beta eingebaut.Kurz nach Erscheinen der zweiten Vorabversion entdeckte Will Sigmon, dass Auto-Play nun auch in der Music-App aus macOS zur Verfügung steht. Spielt man ein Album oder eine Playlist ab und ist diese zu Ende, sucht die Music-App auf Wunsch ähnliche Titel auf Apple Music und gibt diese wieder. Diese Funktion lässt sich rechts oben im Fenster der Music-App abschalten.Schon seit einiger Zeit lässt sich auf iOS-Geräten anzeigen, ob diese noch von Apples Garantie oder von Apple Care abgedeckt sind. Kontrollieren kann der Anwender dies in der Einstellungs-App unter AllgemeinInfo. Mit der zweiten Beta von macOS 11.3 hat Apple diese Funktion nun auch auf dem Mac umgesetzt, wie 9to5Mac entdeckte:Die Option "Über diesen Mac" im Apfel-Menü zeigt nun im Support-Tab das Ablaufdatum der Garantie oder einer Apple-Care-Abdeckung an.Wie gewohnt fassen wir zuletzt noch zusammen, wie es derzeit im Entwicklerbereich aussieht – also welche Vorabversionen zur Verfügung stehen, welche Buildnummer diese tragen und wann die Freigabe erfolgte:Wann Apple iOS 14.5, macOS 11.3, watchOS 7.4 und tvOS 14.5 für alle Nutzer freigibt, ist bislang noch unklar. Normalerweise geht Apple kurz vor dem Erscheinen in einen wöchentlichen Beta-Release-Zyklus über – zwischen ersten und zweiten Betaversionen lagen diesmal aber noch zwei Wochen. Dies bedeutet normalerweise, dass noch einige Wochen ins Land gehen, bis die finalen Versionen erscheinen.