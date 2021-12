macOS: Ältere Versionen im App Store derzeit nicht zu finden – aber auf Umwegen verfügbar

App-Store-App findet frühere macOS-Versionen nicht

Links auf der Support-Webseite funktionieren

Sucht man im Mac App Store nach "macOS", enthält die Liste der Vorschläge etliche ältere Versionen von Apples Betriebssystem. Diese lassen sich dann direkt aus dem digitalen Softwareladen herunterladen und auf dem genutzten Mac installieren, vorausgesetzt dieser ist zur gewünschten Ausgabe kompatibel. Zurzeit funktioniert das allerdings ausschließlich mit dem aktuellen macOS Monterey, frühere Ausgaben stehen zurzeit scheinbar nicht zur Verfügung.Ein Fehler in der App-Store-App oder auf Apples Servern führt nämlich aktuell dazu, dass macOS High Sierra 10.13, Mojave 10.14, Catalina 10.15 und Big Sur 11 zwar von der Suchfunktion vorgeschlagen, aber dann nicht gefunden werden und folglich in der Liste der Ergebnisse fehlen. Das Problem besteht offenbar bereits seit einigen Tagen. Die Installation eines dieser älteren Mac-Betriebssystem ist daher auf diesem Wege derzeit nicht möglich. Die noch früheren Versionen macOS Sierra 10.12, El Capitan 10.11 und Yosemite 10.10 stellt Apple nicht im App Store bereit; Images der drei Ausgaben lassen sich direkt von den Servern des Unternehmens herunterladen, die Links hat Apple in einem entsprechenden Support-Dokument veröffentlicht.Mithilfe eines kleinen Umwegs lassen sich die älteren macOS-Versionen allerdings im App Store ausfindig machen und dann auch von dort aus auf einem kompatiblen Mac installieren. Die entsprechenden App-Store-Links stellt Apple nämlich ebenfalls in dem genannten Support-Dokument zur Verfügung. Öffnet man die Webseite mit Safari und klickt die gewünschte macOS-Version an, ruft der Browser die App-Store-App auf, welche in diesem Fall dann tatsächlich die gewählte Ausgabe des Betriebssystems präsentiert. Diese Vorgehensweise funktionierte in den vergangenen Tagen ebenfalls nicht, Apple hat zumindest diesen Fehler also mittlerweile korrigiert. Es ist davon auszugehen, dass der Bug in der Suchfunktion in nächster Zeit ebenfalls behoben wird.