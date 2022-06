macOS 12.5 und iOS 15.6: Apple gibt eine weitere Beta frei

Updates schließen den Produktzyklus wohl ab

Die aktuell verfügbaren Systembuilds

System Buildnummer Veröffentlicht macOS 12.5 Beta 3 21G5046c 14.06.2022 iOS 15.6 Beta 3 19G5046d 14.06.2022 iPadOS 15.6 Beta 3 19G5046d 14.06.2022 watchOS 8.7 Beta 3 19U5046b 14.06.2022 tvOS 15.6 Beta 3 19M5046c 14.06.2022 audioOS 15.6 Beta 3 unbekannt 14.06.2022

Die Betaphase von macOS 12.5 sowie iOS 15.6, iPadOS 15.6, watchOS 8.7 und tvOS 15.6 ist noch nicht im schnellen Release-Zyklus angelangt. Am 18. Mai hatte Apple die ersten Vorabversionen an Entwickler verteilt, vor zwei Wochen wies der Entwicklerbereich dann aktualisierte Builds auf. Auch in diesen waren keine wesentlichen Änderungen zu finden, allem Anschein nach hat Apple die Updates als reine Politur-Maßnahmen geplant – um noch letzte Unschönheiten auszubügeln, bevor im Herbst die nächsten großen Aktualisierungen bereitstehen. Jetzt gibt es die dritte Betaversion, welche sich über den Entwicklerbereich bzw. die Software-Aktualisierung beziehen lässt. Apple gab bereits einen konkreten Hinweis auf baldige Veröffentlichung, denn ab übernächsten Freitag wird das MacBook Pro M2 ausgeliefert – das sicherlich bereits macOS 12.5 mitbringt.Mit einiger Wahrscheinlichkeit markieren die Updates das Ende des im Herbst 2021 begonnenen Releasezyklus von macOS 12 Monterey sowie iOS 15. Zwar gibt es sicherlich auch anschließend noch kleinere Aktualisierungen in Form von Sicherheitsupdates, nach der Präsentation von macOS 13 und iOS 16 auf der WWDC dürfte sich Apple aber mit weitgehend voller Kraft auf die Major Releases konzentrieren. In rund drei Monaten ist bereits mit der marktreifen Version von iOS 16 zu rechnen – also im September. Wenn Apple neue Macs auf den Markt bringt, sind diese gewöhnlich auch mit einer neuen macOS-Version versehen. Im Falle des gerade erst präsentierten MacBook Air M2 ist also davon auszugehen, dass die Systemvoraussetzung bei macOS 12.5 liegt.Ein Bugfix wurde vorab bereits bekannt, denn Apple Music konnte sich auf dem iPhone gegen den Willen der Nutzer immer wieder ins Dock schummeln und entfernte dann sogar eine andere App. Apple nimmt sich mit iOS 15.6 und iPadOS 15.6 des genannten Fehlers an.Zum Abschluss wie immer die Zusammenfassung, welche Betas sich derzeit in der Downloadsektion des Entwicklerbereichs finden lassen, vermerkt ist außerdem die aktuelle Buildnummer.