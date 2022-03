macOS 12.3 mit Problemen bei Spiele-Controllern

Shadow of the Tomb Raider

Mac reagiert nicht auf Eingaben des Controllers

The Pathless

Team Sonic Racing

Gesicherter Modus könnte Problem beseitigen

Der Mac zählt wohl eher nicht zu den Gaming-Plattformen schlechthin, trotzdem findet sich mittlerweile auf den Apple-Rechnern ein ganz ansehnliches Angebot an Titeln. Apple Arcade bietet einen umfassenden Genre-Mix, der inzwischen auch einige sehr umfangreiche Spiele aufweist. Abseits dieses Apple-Dienstes gibt es ebenfalls so manchen AAA-Titel zu entdecken, darunter beispielsweise das oft für Grafik-Benchmarks bemühte. Glücklicherweise können Nutzer bei solchen Games die Tastatur in aller Regel zur Seite schieben und einen Controller in die Hand nehmen. macOS 12.3 scheint jedoch in dieser Sache Probleme zu machen.Aktuell häufen sich in einschlägigen Foren wie auf Reddit und Apples Developer-Forum Beschwerden über Verbindungsabbrüche mit unterschiedlichen Spiele-Controllern. Betroffen sind wohl nicht nur die Gamepads von Drittanbietern, sondern auch der „Xbox Wireless Controller“ sowie Sonys DualSense-Gamepads. Das Ausmaß des Problems ist unterschiedlich. Betroffene sind zwar in der Lage, die Controller per Bluetooth mit dem Mac zu verbinden. Die Eingaben werden aber vielfach nicht erfasst. Manche Anwender berichten, dass sich die Gamepads in Apps wie Steam undals funktionstauglich erweisen, bei anderen Titeln wie Asphalt 8+ undindes ihren Dienst verweigern. Allen Betroffenen ist gemein, dass das Phänomen erst mit dem Update auf macOS 12.3 auftrat.Allerdings melden längst nicht alle Nutzer eines Macs mit der aktuellen Version derartige Probleme. Lösungen sind bislang noch kaum in Sicht: Das Entkoppeln und erneute Verbinden von Controllern scheint keine Abhilfe zu schaffen. Der User msfdc im MacRumors-Forum berichtet allerdings von einer möglichen Beseitigung des Ärgernisses: Er startete seinen Mac im Gesicherten Modus . Sobald der Controller dort reibungslos funktioniert, reiche ein herkömmlicher Neustart aus: Die Eingaben auf dem Gamepad sollten dann erkannt werden. Möglicherweise arbeitet Apple zudem bereits an einem Bugfix für ein kommendes Update.