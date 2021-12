Beschäftigung für die Feiertage: Playstation 2 Games auf dem Mac spielen

Bios-Dateien

/Users/<NUTZERNAME>/Library/Application Support/PCSX2/bios

Viele Optionen

Unterstützung für Gamepads, aber Spielen über Tastatur ist auch möglich

Spiele laden

Performance

Bald auch Playstation-3-Spiele auf dem Mac

Wer gerne alte Playstation-2-Games spielen möchte, findet mit dem Emulator PCSX2 eine brauchbare und kompatible Lösung. Dieser Emulator wurde erst kürzlich durch einen Metal-nativen Renderer erweitert, so dass auch auf Macs eine gute Performance erreicht wird. Allerdings steht PCSX2 nur als Intel-Version zur Verfügung, noch nicht als M1-optimierter Build. Doch Rosetta leistet auch hier einen guten Job und die Performance ist auch auf M1-Macs brauchbar.Der aktuelle Build kann direkt auf der Github-Seite kostenfrei heruntergeladen werden. Doch Vorsicht: Die Version ist nicht signiert – und in den Standardeinstellungen verweigert macOS das Starten. Aber dies lässt sich einfach durch einen Rechtsklick auf das Programm und das Auswählen von "Öffnen…" korrigieren: Nun fragt macOS nach, ob das Programm trotzdem ausgeführt werden soll.Der Emulator wird aber ohne die BIOS-Dateien einer Playstation 2 ausgeliefert, da es sich hier um Dateien handelt, an welchen Sony die Urheberrechte besitzt. Um nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen, müsste man also die BIOS-Dateien einer im Besitz befindlichen Playstation 2 extrahieren. Eine Google-Suchanfrage führt aber zu etlichen Download-Links, über welche sich der aufwändige Extraktionsprozess umgehen lässt – doch grundsätzlich ist dies ein Verstoß gegen das Urheberrecht.Ist man nun im Besitz der BIOS-Dateien, platziert man diese in folgendem Verzeichnis:Danach zeigt PCSX2 die BIOS-Dateien im Einrichtungsassistenten zur Auswahl an.Die grafische Nutzeroberfläche von PCSX2 ist nicht sonderlich hübsch, aber über die Menüleiste erhält man Zugriff auf vielfältige Optionen. Näher ansehen sollte man sich die Grafikoptionen: Hier kann man festlegen, in welcher Auflösung der Emulator die Bilder berechnet. Erhält man eine zu geringe Bildrate, sollte man die Auflösung verringern oder einen Blick in die Hardware-Hacks werfen.PCSX2 unterstützt alle Gamepads, welche sich mit macOS verbinden lassen – also beispielsweise Controller der Playstation 4 und 5 sowie von diversen Xbox-Generationen. Aber auch die Tastatur kann verwendet werden, um Playstation-2-Games zu spielen. Hier stehen viele Optionen zur Konfiguration bereit, welche sich ebenfalls über die Menüleiste erreichen lassen:Besitzt man nun eine ISO-Kopie eines Playstation-2-Spieles, kann man diese über das CDVD-Menu auswählen. Ist die virtuelle DVD eingelegt, muss man diese nun mittels des Kommandos "Boot ISO" im System-Menu starten. Über das CDVD-Menu lässt sich jederzeit ein anderes Spiel auswählen.Auf einem Mac mini M1 in Basisausstattung mit 8 GB RAM finden sich viele Spiele, die trotz Rosetta-Emulation mit spielbaren Bildraten laufen. Dazu gehören beispielsweise God of War, GTA: San Andreas und Tekken 5.Doch manche Playstation-2-Games laufen nicht mit akzeptabler Performance: Zum Beispiel erreicht Gran Turismo 4 gerade einmal 5 bis 15 Bilder pro Sekunde auf besagtem Mac mini in den Standardeinstellungen. Es ist zu hoffen, dass eine native Version des PCSX2-Emulators die Performance mancher Spiele deutlich erhöht.Die Entwickler des bekannten Playstation-3-Emulators RPCS3 arbeiten aktuell daran, mittels MoltenVK Metal-Unterstützung umzusetzen. Noch ist dies nicht weit genug gediehen, um wirklich Spiele damit auszuführen – doch es ist zu erwarten, dass in den kommenden Monaten eine lauffähige Version erscheint.