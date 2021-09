Alte Xbox-Controller erhalten Update – einfacher Wechsel zwischen iPhone und Konsole

Neue Features für alte Controller

Vorerst nur für Insider

Auch wenn manche Spiele auf Smartphones für die Bedienung mit dem Touchscreen ausgelegt sind, so trifft das auf viele Titel mit einer komplexen Spielmechanik nur bedingt zu: In diesen Fällen sorgt ein Gamecontroller für Abhilfe. Auf dem Markt finden sich mittlerweile etliche Produkte, die infrage kommen: Neben dezidierten MFi-Bluetooth-Eingabegeräten taugen auch die Controller der beliebten Konsolen PlayStation und Xbox für die unkomplizierte Bedienung von Spielen auf dem iPhone oder iPad. Wer zwischen der Konsole und dem Smartphone oft wechselt, grämt sich aber in vielen Fällen ob der nervigen Kopplung. Microsoft nimmt sich nun dieses Problems an und stellt ein Firmware-Update für die Controller der Vorgängergeneration bereit.Mit der neuen Firmware-Version möchte Microsoft einige Funktionen der aktuellen Controller-Generation auf die Vorgängermodelle bringen – konkret handelt es sich um alle Xbox-One-, Xbox-Elite-Wireless-Serie-2- und Xbox-Adaptive-Eingabegeräte, die hiervon profitieren. Besonders interessant ist die Unterstützung des Bluetooth-Low-Energy-Profils: Der Controller ist nun in der Lage, sich neben der Xbox einen weiteren Bluetooth-Host zu merken. Davon profitieren vor allem Besitzer eines Smartphones oder Tablets: Wer den Controller nicht mehr mit der Xbox, sondern seinem iPhone oder iPad nutzen möchte, muss lediglich zweimal auf die Xbox-Taste des Controllers tippen. Einen Haken hat die Sache allerdings: Auf dem iDevice muss iOS 15 oder iPadOS 15 installiert sein – die finalen Versionen sollten jedoch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.Besitzer eines kompatiblen Controllers erfreuen sich zudem an Dynamic Latency Input – dank des Features reagiert die Xbox Series X und S nun rascher auf Eingaben. Die neue Firmware-Aktualisierung ist vorerst nur Teilnehmern des Xbox-Insider-Programms und damit Nutzern der Alpha- sowie Alpha-Skip-Ahead-Version vorbehalten. Wann sie allen Anwendern zur Verfügung gestellt wird, ist noch ungewiss.