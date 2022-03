macOS 12.3: Probleme mit externen Displays

macOS 12.3: Einige externe Displays bereiten Schwierigkeiten

Workaround schaffen (kurzfristig) Abhilfe

Bei dem Update auf macOS 12.3 handelt es sich um ein relativ umfangreiches: Apple nahm an verschiedenen Stellen des Systems Verbesserungen vor und reichte endlich das sehnlich erwartete Feature „Universal Control“ nach, wenngleich es bislang nur als Beta-Funktion zum Einsatz kommt. Mittlerweile sind auch einige Bugs bekannt: Externe Grafikkarten bereiten manchen Nutzern Schwierigkeiten und bei bestimmten Macs, deren Logicboard ausgetauscht wurde, sorgt die aktuelle Monterey-Version gar für erhebliche Probleme (siehe hier ). Außerdem verweigern Spiele-Controller bisweilen ihren Dienst. Wer externe Monitore verwendet, dürfte möglicherweise ebenfalls bereits auf Komplikationen gestoßen sein.In Support-Foren, darunter auch bei Apple , finden sich einige Beschwerden in Zusammenhang mit externen Monitoren und macOS 12.3. Diese würden von manchen Rechnern nicht mehr erkannt, berichten Betroffene. Häufig handelt es sich um Verbindungen per USB-C, allerdings scheinen entsprechende Probleme auch via HDMI aufzutreten. Während einige Anwender gar kein Bild angezeigt bekommen, flackert der externe Bildschirm in anderen Fällen immer wieder einmal auf. Ferner sind seit dem Update manche Macs außerstande, eine Verbindung zu zwei externen Displays gleichzeitig herzustellen. Besonders ärgerlich daran ist, dass dieser Fehler bereits während der gesamten Beta-Phase bestand. Immerhin scheint Apples neues Studio Display von den oben genannten Bugs nicht betroffen zu sein.Als kurzfristiger Workaround diene oft das Trennen des externen Displays vom Stromnetz: Wird dieses anschließend mit dem Mac und daraufhin mit der Steckdose verbunden, funktioniere es den Aussagen einiger Betroffenen zufolge wieder eine Weile lang. Der User danimir im MacRumors-Forum konnte sich des Problems der mangelnden Erkennung eines zweiten Bildschirms entledigen, indem er in den Einstellungen den Standard des DisplayPort-Protokolls von Version 1.4 auf 1.2 herabsetzte. Version 1.2 geht allerdings mit einer qualitativ niedrigeren Ausgabe einher. Ob Apple bereits an einer Behebung der Bugs arbeitet, ist noch ungewiss.