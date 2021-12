macOS 12.1: Update wird einigen Nutzern von ARM-Macs nicht angezeigt (mit Workarounds)

Vor allem Macs mit Apple Silicon betroffen

Mögliche Workarounds

Gehen Sie in die „Systemeinstellungen“ > „Softwareupdate“. Prüfen Sie, ob das Update nicht verfügbar ist und lassen Sie das Fenster geöffnet.

Rufen Sie die App „Aktivitätsanzeige“ auf und klicken Sie auf „Darstellung“ > „Alle Prozesse“.

Geben Sie „com.apple.MobileSoftwareUpdate.UpdateBrainService“ in das Suchfeld ein und beenden Sie diesen Prozess.

Das Update auf 12.1 sollte nun verfügbar sein.

Funktioniert der Download noch immer nicht, reicht ein weiteres Beenden von „com.apple.MobileSoftwareUpdate.UpdateBrainService“ üblicherweise aus.

Die Art, wie Apple Updates der Betriebssysteme zur Verfügung stellt, findet bei den meisten Nutzern Gefallen: Während andere Unternehmen den Rollout über einen längeren Zeitraum anlegen, gibt Cupertino ein Update für alle unterstützen Geräte gleichzeitig frei. Das führt zwar bisweilen zu einer zumeist kurzen Überlastung, trotzdem müssen sich Anwender nicht tage- oder gar wochenlang gedulden, ehe sie vom Download eines Updates Gebrauch machen können. Bei macOS 12.1 gestaltet sich die Lage indes ein wenig anders: Zwei Tage nach dem offiziellen Release der finalen Version wird die Aktualisierung so manchem Nutzer noch immer nicht angezeigt.Mittlerweile berichten einige Betroffene auf Reddit und 9to5Mac von dem Phänomen. Die Macs verharren auf dem Stand von macOS 12.0.1 – das Update auf 12.1 wird ihnen in den Systemeinstellungen unter „Softwareupdate“ gar nicht erst angezeigt. Erstaunlich ist, dass das Problem fast ausschließlich auf Geräten mit ARM-Chips zum Tragen kommt: Dabei spielt es keine Rolle, ob der M1, M1 Pro oder M1 Max verbaut ist. Kurioserweise schafft auch der Umweg über den App Store keine Abhilfe. Dort taucht das Update zwar auf, allerdings bricht der Download nach etwa der Hälfte ab.Aktuell behelfen sich Betroffene des Wiederherstellungsmodus und installieren Monterey erneut. Tatsächlich funktioniert dieses Vorhaben für viele Nutzer, ein Backup im Vorfeld dieses Prozederes wird aber dringend angeraten. Erfolg versprechend ist eine Methode des 9to5Mac-Users Jonlon – hierzu gehen Sie wie folgt vor:Wem die oben genannten Workarounds zu umständlich sind, muss sich wohl in Geduld üben. Apple wird den Fehler aller Voraussicht nach zeitnah beheben.