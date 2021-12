Universal Control stark verspätet: Apple aktualisiert den Zeitplan

Die zweite offizielle Verschiebung

Erst im Frühjahr 2022 soll es so weit sein

Schon seit vielen Jahren lautet Apples Ziel, die verschiedenen Gerätekategorien zu einem großen Device zu vereinen – indem Daten von Mac, iPhone, iPad aber auch Apple Watch synchronisiert sind, sich die Produkte gegenseitig ergänzen oder eben reibungslos zusammenarbeiten. Einen weiteren Schritt in diese Richtung hatte das Unternehmen im Juni auf der World Wide Developers Conference 2021 präsentiert. "Universal Control" lautet die Bezeichnung für geräteübergreifende Nutzung von Mac und iPad. Mithilfe des Features lassen sich eine Tastatur und Maus an beiden (oder noch mehr) Geräten gleichzeitig nutzen, wobei der Mauszeiger nahtlos vom Display des Macs zum iPad (und umgekehrt) wechselt. Auch Interaktionen zwischen beiden Devices sind möglich. Anwender können beispielsweise offene Fenster oder Dateien zwischen Mac und iPad hin- und herschieben.Recht schnell zeigte sich hingegen, dass es Universal Control nicht so schnell zur Marktreife bringen sollte. Schon kurz nach der WWDC hatte Apple nämlich das Kleingedruckte aktualisiert und davon gesprochen, die Funktion erscheine erst zu einem späteren Zeitpunkt im Herbst. Dies bedeutet in Apples üblichem Duktus normalerweise, bis zum x.1-Update warten zu müssen. Allerdings weiß man spätestens seit der Freigabe von macOS 12.1 Monterey, dass offensichtlich weitere Verzögerungen auftraten und somit der Herbsttermin nicht zu halten war.Ein Blick auf die entsprechenden Produktseiten offenbart jetzt eine weitere Aktualisierung. Fortan ist nicht mehr von "Herbst 2021", sondern von "Frühjahr 2022" die Rede. Apple dürfte die Einführung von Universal Control somit für macOS 12.2 sowie iPadOS 15.3 anpeilen – und damit für den Zeitraum Februar bis März. Eine Betaversion der Systeme gibt es noch nicht, diese könnte allerdings noch vor Weihnachten erscheinen. Möglicherweise bietet diese bereits klare Hinweise darauf, ob Universal Control tatsächlich Bestandteil des nächsten Updates ist.