macOS 11 Big Sur: Zehnte Vorabversion für Entwickler nun verfügbar

Fahrplan: Unklar

Betaversionen im Developer-Bereich

macOS 11 Big Sur Beta 10 : Build 20A5395g (14. Oktober 2020)

: Build 20A5395g (14. Oktober 2020) iOS 14.2 Beta 3 : Build 18B5072f (13. Oktober 2020)

: Build 18B5072f (13. Oktober 2020) iPadOS 14.2 Beta 3 : Build 18B5072f (13. Oktober 2020)

: Build 18B5072f (13. Oktober 2020) watchOS 7.1 Beta 3 : Build 18R5572f (13. Oktober 2020)

: Build 18R5572f (13. Oktober 2020) tvOS 14.2 Beta 3 : Build 18K5047f (13. Oktober 2020)

iOS 14.1 GM seed : Build 18A8395 (13. Oktober 2020)

: Build 18A8395 (13. Oktober 2020) iPadOS 14.1 GM seed : Build 18A8395 (13. Oktober 2020)

macOS 11 Big Sur wurde zum allerersten Mal auf der Worldwide Developers Conference 2020 gezeigt – zusammen mit der Bekanntgabe des Umstiegs auf Apple Silicon. macOS 11 wird die erste Version sein, welche auf den kommenden ARM-Macs läuft – daher wählte Apple auch den deutlichen Versionssprung von macOS 10.15 auf macOS 11.0. Ansonsten bringt macOS Big Sur eine deutlich veränderte Benutzeroberfläche mit, welche sich Anleihen bei iPadOS nimmt, aber weiterhin die Bedienparadigmen des Macs verwendet.Am 29.9. veröffentlichte Apple die letzte Beta von macOS Big Sur – seit dem gab es keine neue Vorabversion. Nun hat Apple, mehr als zwei Wochen später, die zehnte Vorabversion für Entwickler zum Download bereitgestellt. Noch ist unbekannt, was Apple in der aktuellen Beta-Version verändert hat. Aus Entwicklerkreisen ist zu hören, dass die vorherige Beta sehr fehlerbehaftet war und für diverse Schwierigkeiten sorgte. Es bleibt zu hoffen, Apple behebt diese Fehler bis zum Erscheinen der finalen Version.Auf dem "Hi, Speed"-Event nannte Apple kein Veröffentlichungsdatum für macOS Big Sur. Es ist völlig unklar, wann Apple die finale Version von macOS Big Sur für alle Nutzer zum Download bereitstellt. Bloomberg berichtete, dass Apple die Einführung der "Apple Silicon"-Macs im November plant – dies wäre also der spätmöglichste Zeitpunkt einer Veröffentlichung, da diese Macs zwingend macOS 11 voraussetzen. Die wahrscheinlichste Möglichkeit ist, dass Apple macOS 11 einige Tage vor dem Verkaufsstart der ARM-Macs für alle Nutzer zum Download zur Verfügung stellt.Derzeit bietet Apple folgende Vorabversionen der Betriebssysteme zum Download über den Entwicklerbereich an:Außerdem: