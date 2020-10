iOS/iPadOS 14.1 als GM, iOS 14.2, watchOS 7.1 und tvOS 14.2 als neue Beta veröffentlicht

Neuerungen von iOS 14.2

Betaversionen im Developer-Bereich

macOS 11 Big Sur Beta 9 : Build 20A5384c (29. September 2020)

: Build 20A5384c (29. September 2020) iOS 14.2 Beta 3 : Build 18B5072f (13. Oktober 2020)

: Build 18B5072f (13. Oktober 2020) iPadOS 14.2 Beta 3 : Build 18B5072f (13. Oktober 2020)

: Build 18B5072f (13. Oktober 2020) watchOS 7.1 Beta 3 : Build 18R5572f (08. Oktober 2020)

: Build 18R5572f (08. Oktober 2020) tvOS 14.2 Beta 3 : Build 18K5047f (08. Oktober 2020)

iOS 14.1 GM seed : Build 18A8395 (13. Oktober 2020)

: Build 18A8395 (13. Oktober 2020) iPadOS 14.1 GM seed : Build 18A8395 (13. Oktober 2020)

Nach zwei Entwicklerversionen wechselte Apple noch nicht in den schnelleren Release-Zyklus, denn zwischen der zweiten und der dritten Beta von iOS 14.2 sowie iPadOS 14.2, watchOS 7.1 und tvOS 14.2 lagen weiterhin zwei Wochen. Dies belegt, dass Apple die Aktualisierungen nicht mehr für diesen Monat plant. Stattdessen verteilte Apple aber die GM-Version von iOS 14.1 und iPadOS 14.1, ohne dass es zuvor eine Betaphase gab. Offensichtlich ist das Update ausschließlich für das iPhone 12 gedacht – bzw. das iPad Air 4, welches man immer noch nicht kaufen kann. iOS 14.2 scheint indes ebenfalls kein besonders umfangreiches Update zu werden, zumindest fielen während der bisherigen Betaphase nur moderate Anpassungen auf.Neben dreizehn weiteren Emojis zeigte die zweite Beta, dass sich Apple auch Fehlerbehebungen widmet. Beispielsweise soll das Problem beseitigt sein, dass eine falsche Absenderadresse ausgewählt wird, welche sich auch nicht ändern lässt (siehe ). Schon seit dem ersten Build bekannt ist die Shazam-Integration ins Kontrollzentrum, zudem baut Apple die Bedienungshilfen aus ("People Detection" zur Anzeige des Abstands zu Personen).Was sich konkret beim Betriebssystem für das Apple TV tut, ist nicht bekannt. Auch im Falle von watchOS 7.1 herrscht Rätselraten – zumindest enthielt die letzte Beta aber wieder Funktionen, welches es in watchOS 7.0 gab, die aber in der ersten Entwicklerversion verschwunden waren (z.B. Messung des Blutsauerstoffgehalts, neue Zifferblätter).Folgendermaßen sieht es derzeit im Entwicklerbereich aus, lässt man sich alle aktuellen Betaversionen anzeigen. Auffällig ist, wie lange Apple schon keine Aktualisierung für macOS 11 Big Sur mehr veröffentlichte. Diskussionen in den Entwicklerforen legen indes nahe, dass es in der späteren Betaphase noch zu größeren Problemen kam.Außerdem: