macOS 11.2: Release Candidate erschienen

Nicht in der Update-Beschreibung: Keine Sondergenehmigung für Apple bei Firewalls

Erscheinungsdatum

Übersicht: Aktuelle Betaversionen

iOS 14.4 RC, Build: 18D52 (21.01.2021)

iPadOS 14.4 RC, Build: 18D52 (21.01.2021)

watchOS 7.3 RC, Build: 18S801 (21.01.2021)

tvOS 14.4, RC, Build: 18K802 (21.01.2021)

macOS 11.2, RC, Build: 20D53 (21.01.2021)

Am gestrigen Abend veröffentlichte Apple die Release Candidates (vormals Golden Master) von iOS 14.4, iPadOS 14.4, watchOS 7.3 und tvOS 14.4 – die einzige Ausnahme bildete macOS 11.2: Hier bot Apple noch die Beta 2 zum Download über das Entwicklerportal an. Nun hat Apple den Release Candidate von macOS 11.2 aber mit einigen Stunden Verzögerung nachgereicht. Dieser steht nun über die Apple Developer Connection für eingetragene Entwickler wie auch über das Public-Beta-Programm zum Download bereit.Neue Funktionen sucht man in macOS 11.2 vergeblich – hauptsächlich bemüht sich Apple um Fehlerbereinigungen. Apple korrigiert mit macOS 11.2 einen Fehler bezüglich externer Bildschirme: Besitzt man einen 2020er Mac mini mit M1-Chip, kam es gelegentlich vor, dass externe Displays kein Bild anzeigten. Meist half hier ein Ab- und Anstecken des Bildschirms am HDMI- oder USB-C-Anschluss, um dieses Problem zu beheben.Apple korrigiert mit macOS 11.2 einen Bug, welcher dazu führen konnte, dass Veränderungen an ProRAW-Fotos nicht gespeichert wurden. Ferner behebt Apple auch einen Fehler beim Deaktivieren von iCloud Drive: Schaltete der Nutzer den Sync von Dateien auf dem Desktop und im Dokumente-Ordner ab, konnte dies dazu führen, dass sich der gesamte iCloud-Drive-Sync deaktivierte. Laut der Update-Beschreibung lassen sich mit macOS 11.2 die Systemeinstellungen verlässlich durch das Administrator-Passwort entsperren – vormals wies macOS von Zeit zu Zeit das Passwort als nicht korrekt zurück. Apple sagt in der Update-Beschreibung, dass auch diverse Fehler bezüglich der Verlässlichkeit von Bluetooth-Verbindungen behoben wurden.Nach dem Erscheinen von macOS 11 wurde bekannt, dass Apple sich einen Weg vorbei an Firewalls, Sicherheitstools und VPNs einräumt: Die Datenpakete von und zu Apple-Diensten konnten nicht von solchen Werkzeugen untersucht oder umgeleitet werden.Vor einer Woche wurde bekannt, dass Apple dies mit macOS 11.2 ändert: In der neuen Version können Tools nun wieder alle Datenpakete einsehen, welche vom Mac gesendet oder empfangen werden – völlig unabhängig, ob es sich hier um einen Apple-Dienst handelt.Es ist davon auszugehen, dass Apple in der kommenden Woche iOS 14.4, iPadOS 14.4, watchOS 7.3, tvOS 14.4 und auch macOS 11.2 in der finalen Version für alle Nutzer veröffentlicht – außer, es treten noch größere Fehler im Release Candidate auf. Wer bereits jetzt schon gerne die Release Candidates ausprobieren möchte, sollte sich kostenfrei in Apples Public-Beta-Programm anmelden Im Entwicklerbereich listet Apple momentan folgende Testversionen auf, vermerkt haben wir wie immer die Buildnummer des jeweiligen Downloads sowie das Datum der Veröffentlichung.