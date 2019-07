macOS 10.15, iOS 13 & iPadOS 13: Beta 3 ist da

Aktuelle Buildnummern der Entwicklerversionen

macOS 10.15 Catalina Beta 3: 19A501i

iOS 13 Beta 3: 17A5508m

iPadOS 13 Beta 3: 17A5522f

watchOS 6 Beta 3: 17R5521e

tvOS 13 Beta 3: 17J5515e

Veröffentlichung der finalen Version im September

Kurz und knapp: Die nächste System-Generation

Wer zum Kreise der Tester kommender Apple-Betriebssysteme zählt, erhält ab sofort wieder weiteres Futter, Apple gab nämlich einen Schwung neuer Betaversionen heraus. Im Falle von macOS 10.15 Catalina, iOS 13, iPadOS 13, watchOS 6 und tvOS 13 ist es bereits Beta 3, die erste Entwicklerversion war direkt zur WWDC im Juni erschienen. Für Teilnehmer der Public Beta gab es letzte Woche die erste Testversion In den letzten Jahren war es meist so, dass nur in den ersten Betas sichtbare Änderungen auftauchen und sich im Laufe der Betaphase mehr und mehr auf Bugfixes konzentrierte. Aus diesem Grund ist auch bei Beta 3 eher von kosmetischen Änderungen als von größeren Anpassungen auszugehen. Sobald bekannt ist, an welchen Stellen Apple in Beta 3 arbeitete, aktualisieren wir diese MeldungIm Folgenden die Aufstellung der aktuellen Buildnummern. Interessant dabei: Anders als bei den ersten Betas unterscheiden sich die Zähler nun bei iOS und iPadOS.Angesichts des Apple-typischen Jahrestakts ist davon auszugehen, dass die Freigabe der finalen Versionen wieder Mitte bis Ende September erfolgt – im Falle von iOS 13 kurz vor dem Verkaufsstart der nächsten iPhone-Generation. Eine ausführliche Zusammenfassung der wichtigsten neuen Funktionen finden Sie in den unterhalb dieser Meldung verlinkten Artikeln.Um die wesentlichen Änderungen kurz und knapp zusammenzufassen: Neu mit von der Partie ist iPadOS, eine speziell auf das Tablet ausgerichtete iOS-Version mit stärkerem Fokus auf Produktivität. iOS und iPadOS bringen außerdem den systemseitigen Dark Mode mit und sollen noch einmal deutlich schneller als der Vorgänger arbeiten. Auf dem Mac fallen hingegen mehrere neue Apps auf, die zuvor Bestandteil der iTunes-Suite waren. Außerdem lässt sich das iPad als "Sidecar" zum externen Mac-Display machen und auch als Grafik-Tablet samt Bedienung per Apple Pencil einsetzen. watchOS verfügt über neue Ziffernblätter und einen App Store auf dem Gerät, tvOS bringt Multiuser-Unterstützung mit.