Catalina auf älteren Macs installieren – Unterstützte Modelle und Anleitung

Überraschend erschien macOS Catalina am Montagabend – größere Probleme traten bei Kunden kaum auf. Aufgrund der langen Beta-Phase hat Apple wohl die meisten größeren Probleme schon in den Vorabversionen behoben. Anders als manche größeren macOS-Versionen strich Apple nur die Unterstützung des Mac Pro 2010 - 2012 (den letzten Tower-Modellen) – ansonsten lässt sich Catalina auf allen Macs installieren, welche auch macOS Mojave unterstützen. macOS 10.15 unterstützt alle iMacs ab 2012, Mac mini ab 2012, den iMac Pro, das MacBook ab 2015, das MacBook Air ab 2012 und das MacBook Pro ebenfalls ab 2012. Beim Mac Pro muss es offiziell das 2013er-Zylinder-Modell sein, um Catalina nutzen zu können.Besitzt man noch einen älteren Mac, ist aber noch nicht alle Hoffnung verloren, ein aktuelles Betriebssystem nutzen zu können. Der sehr bekannte Hacker DosDude1 hat wie schon für El Capitan, Sierra, High Sierra und Mojave ein Patch für Catalina herausgebracht, mit dem sich macOS 10.15 auch auf älterer Hardware installieren lässt – mit einigem Aufwand und Kompromissen.Auf folgenden Modellen ist die Installation grundsätzlich möglich:ab 2008: MacPro3,1, MacPro4,1, MacPro5,1ab 2008: iMac8,1, iMac9,1, iMac10,x, iMac11,x, iMac12,xab 2008: MacBookPro4,1, MacBookPro5,x, MacBookPro6,x, MacBookPro7,x, MacBookPro8,xab Ende 2008:MacBookAir2,1, MacBookAir3,x, MacBookAir4,x, MacBook5,1ab 2008: MacBook5,1, MacBook5,2, MacBook6,1, MacBook7,1ab Ende 2009: Macmini3,1, Macmini4,1, Macmini5,xExplizit keine Unterstützung besteht für iMacs, Mac Pros, MacBook Pros und Mac minis aus 2006-2008. Auch die MacBooks aus 2006-2008 können auf keinen Fall mit Catalina genutzt werden.Seit macOS Mojave hat Apple einige essentielle Systembestandteile auf das neue Grafik-Framework Metal migriert – daher ist eine Grafikkarte Pflicht, welche von Metal unterstützt wird. Bei Macs mit einer AMD/ATI Radeon HD 5xxx oder HD 6xxx sollte man die Grafikkarte gegen ein Metal-kompatibles Modell tauschen – dies ist beim Mac Pro und bei 2010-2011er iMacs möglich . Bei Modellen wie dem MacBook Pro, bei welchem die Grafikeinheit fest verlötet ist, hilft nur die Stilllegung der GPU mittels Software , so dass die integrierte Intel-HD-Grafiklogik genutzt wird statt der dedizierten GPU.Unterstützt der Mac High Sierra, aber nicht Mojave, muss man vor der Installation auf jeden Fall das Boot-Rom aktualisieren , so dass von APFS-Volumes gebootet werden kann – Catalina schreibt das neue APFS-Dateisystem beim Installations-Volume zwingend vor.Grundsätzlich muss man zur Installation einen angepassten Catalina-Installer erstellen, welcher die Installation auf nicht-unterstützter Hardware erlaubt. Es ist kein externes Installationsmedium wie eine externe Festplatte oder ein USB-Stick erforderlich – allerdings empfiehlt der Entwickler diese Methode anstelle einer direkten Installation. Der Patch ist mit tiefen Eingriffen ins System verbunden – diverse Kernel-Extensions, Treiber und andere Systembestandteile wurden aus unterstützten Vorversionen übernommen. Am einfachsten gelingt die Installation, wenn man diesem Video folgt – hier wird erklärt, wie man den Catalina Patcher verwendet:Obwohl viele Nutzer Erfolg bei der Installation von Catalina auf älteren Macs vermelden, sollte man ein solches System niemals produktiv einsetzen – diverse Probleme, Abstürze und andere Unschönheiten sind zu erwarten. Beispielsweise funktioniert die Karten-App nicht (somit auch andere Apps, welche die Apple-Karten nutzen) und die Performance auf älterer Hardware lässt zu wünschen übrig (besonders die Geschwindigkeit der Grafikkarte).