macOS 10.15 Catalina: Viele namhafte Spiele sind nicht mehr kompatibel

Wer seinen Mac auf das in Kürze erscheinende macOS Catalina aktualisiert, muss sich von 32-Bit-Apps verabschieden, denn Version 10.15 des Systems führt nur noch 64-Bit-Programme aus. Unter den dann obsoleten Apps sind auch zahlreiche Spiele, besonders ältere Games gehören zukünftig der Geschichte an.Der Softwarehersteller Aspyr hatte bereits im Juni mitgeteilt, dass etliche seiner Spiele nicht mehr auf macOS Catalina lauffähig sind. Dazu gehören unter anderem sechs Ausgaben von "Call of Duty", aber auch "Tomb Raider 2", "Doom 3", einige "Star Wars"-Versionen und "Duke Nukem Forever". Das Magazin MacGamerHQ hat jetzt eine Liste mit derzeit hundert 32-Bit-Games zusammengestellt, die ebenfalls nach einem Update des Betriebssystems den Dienst quittieren.Die Übersicht umfasst einerseits 45 Spiele, deren Entwicklung endgültig eingestellt wurde. Dazu gehören etwa "LEGO Batman" von Feral Interactive und "Quake 4" von Aspyr. Auch zahlreiche weitere Games dieser beiden Hersteller sind ab macOS Catalina nicht mehr lauffähig, beispielsweise "Bioshock Infinite" und "Civilization IV". Wer diese Spiele unbedingt weiter nutzen möchte, sollte von einem Update auf die neue Betriebssystemversion Abstand nehmen.Für 55 Games steht nach aktuellem Stand kein Update auf eine 64-Bit-Version zur Verfügung. Das betrifft zum Beispiel "Half Life" und "Counter-Strike: Source" von Valve, aber auch "GTA San Andreas" von Rockstar und "Warcraft 3" von Blizzard. Ob es für diese und andere Spiele wie etwa "The Bard's Tale", "Age of Empires III" oder "The Walking Dead" eine Aktualisierung geben wird, darf bezweifelt werden, die Hersteller haben sich hierzu bislang nicht geäußert. Darüber hinaus ist die Liste bei weitem nicht vollständig, zahlreiche weitere dort nicht aufgeführte Apps laufen ebenfalls nicht auf macOS Catalina.Wer wissen möchte, ob von ihm genutzte Spiele zu macOS 10.15 kompatibel sind, kann das auf seinem Mac sehr einfach in Erfahrung bringen. Eine Übersicht aller installierten 32-Bit-Apps findet sich im Systembericht, der unter "Über diesen Mac" zu finden ist. Im Abschnitt "Ältere Software" werden alle Anwendungen aufgelistet, die ab Catalina den Dienst einstellen.