Kurz notiert: Aus für 32-Bit-Spiele, ProSiebenSat.1 startet "Joyn", IMBb.TV kommt nach Europa

Umstieg auf 64-Bit-Versionen empfohlen

50 Livestreams und elf Mediatheken

Amazons werbefinanzierter Streamingservice

"Call of Duty", "Tomb Raider 2" und "Doom 3" sowie viele weitere Spiele gibt es von Aspyr ab sofort nicht mehr in einer 32-Bit-Version für macOS. Das hat das Unternehmen jetzt angekündigt.Da das im Herbst erscheinende macOS 10.15 "Catalina" keine Unterstützung mehr für 32-Bit-Apps enthalten werde, habe man sich zu diesem Schritt entschlossen, heißt es in einer Mitteilung auf der hauseigenen Webseite . Dort findet sich auch eine vollständige Liste aller betroffenen Spiele. Bereits installierte 32-Bit-Games funktionieren unter macOS 10.14 "Mojave" weiterhin, wer im Herbst auf die neue Systemversion updaten will, muss auf 64-Bit-Versionen umsteigen, die für die meisten der genannten Apps bereits zur Verfügung stehen.Mehr als 50 TV-Sender im Livestream und elf Sendermediatheken vereint der neue Videoservice "Joyn", den ProSiebenSat.1 ab heute anbietet. Die werbefinanzierte Plattform kann bis auf Weiteres kostenlos und ohne Registrierung sowohl im Browser als auch auf Mobilgeräten und Smart-TVs genutzt werden. Zum Start des neuen Dienstes hat ProSiebenSat.1 die gleichnamigen Apps für iPhone, iPad und Apple TV aktualisiert und im App Store zur Verfügung gestellt. Version 3.0 unterstützt alle Funktionen von "Joyn", also etwa die Livestreams der unternehmenseigenen Sender wie zum Beispiel ProSieben, Sat.1 oder Sixx, aber auch der öffentlich-rechtlichen Anstalten ARD und ZDF. Inhalte von RTL allerdings stehen nicht zur Verfügung. In den Mediatheken finden sich Serien und Filme, zudem gibt es verschiedene Themen-Kanäle mit Schwerpunkten wie "Kochen & Co." oder "Mysterien der Welt". "Joyn" wird es zukünftig auch in einer kostenpflichtigen Premium-Variante geben, dann sollen auch Angebote wie Maxdome und der Eurosport Player integriert werden.Im Verlauf dieses Jahres wird Amazon den hauseigenen werbefinanzierten Streamingservice IMDb.TV auch in Europa anbieten. Das kündigte der Online-Händler jetzt an. In den USA bietet der kostenlose Video-on-Demand-Dienst bereits seit Längerem Tausende von Filmen und Serien an, darunter etwa "La La Land" und "Captain Fantastic". Welche Inhalte in Europa zur Verfügung stehen werden, hat das Amazon-Tochterunternehmen IMDb bislang nicht bekanntgegeben.