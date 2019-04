Mehr Performance mit Thunderbolt: Adobes Video-Apps nutzen eGPU-Power

Zeitaufwand um mehr als die Hälfte reduziert

Bislang nutzten Adobe Premiere Pro, After Effects und Media Encoder auf dem Mac eine mit Thunderbolt eingebundene externe Grafikkarte wenig bis gar nicht zur Beschleunigung. Das ändert sich ab sofort: Die neuen Versionen der Video-Anwendungen sollen durch die Unterstützung von eGPUs erheblich an Geschwindigkeit zulegen.Im Rahmen der NAB Show, dem zurzeit in Las Vegas stattfindenden Branchentreffen der US-amerikanischen Radio- und Fernsehunternehmen, demonstrierte der Softwarehersteller, wie stark die Videobearbeitung durch die Nutzung einer eGPU beschleunigt wird. Zum Einsatz kam dabei ein System von Sonnet, das mit einer Radeon Pro WX 9100 bestückt war. Die Kombination aus Technologien von Sonnet, Adobe und AMD reduziere den Zeitaufwand beim Export von 4K-Videodateien um mehr als die Hälfte, sagte AMD-Manager Richard Callery dem Portal appleinsider zufolge anlässlich der Präsentation.Adobe veröffentlichte zeitgleich ein Video, in dem der Leistungszuwachs der hauseigenen Schnitt-, Rendering und Encoding-Softwarepakete anschaulich gemacht wird. Daraus geht zudem hervor, dass die Anwendungen zur weiteren Beschleunigung der Videobearbeitung auch mehrere eGPUs gleichzeitig nutzen können. Im speziellen Fall kam zusätzlich zur Radeon Pro WX 9100 eine Radeon Pro 560 zum Einsatz. Adobe kündigte darüber hinaus an, dass die neuen Versionen von Premiere Pro, After Effects und Media Encoder auf einem MacPro (2012) in Sachen Geschwindigkeit von zwei internen Grafikkarten profitieren würden.Die aktualisierten Versionen von Adobes Video-Anwendungen stehen ab sofort im Rahmen der Creative Cloud zur Verfügung. Die Preise beginnen bei rund 24 Euro monatlich für eine einzelne App. Das Komplettpaket mit allen Anwendungen einschließlich der Foto- und Publishing-Programme kostet regulär knapp 60 Euro pro Monat, zurzeit bietet Adobe es im Rahmen einer bis 11. April befristeten Aktion zum reduzierten Preis von rund 36 Euro monatlich an. Adobe Creative Cloud abonnieren