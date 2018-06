macOS 10.13.5 ist erschienen

Download und Installation

Das vorletzte Update für High Sierra

Rund zwei Monate nach Beginn der Betaphase hat Apple soeben den Schalter umgelegt und wenige Tage nach iOS 11.4 nun auch die finale Version von macOS 10.13.5 High Sierra veröffentlicht. Im Vordergrund der neuen Version stehen Stabilitätsverbesserungen und Fehlerbehebungen. Apple dokumentiert in der Updatebeschreibung zudem "Messages in the Cloud", um iMessages über mehrere Geräte hinweg auf demselben Stand zu halten. Gelöschte Nachrichten verschwinden dann beispielsweise auch auf anderen Geräten, außerdem lassen sich Dateianhänge auf iCloud auslagern.Keine Neuerung, allerdings Vorbote einer wichtigen Umstellung: Mit macOS 10.13.5 verschärft Apple die Warnung beim Start von 32-Bit-Programmen. Schon vor einem Jahr hatte Apple angekündigt, High Sierra sei die letzte Systemversion, auf der 32-Bit-Apps noch "Ohne Kompromisse" funktionieren. Auch dem letzten Nutzer soll nun klargemacht werden, dass die Zeit mancher Programme endgültig abgelaufen ist. Erst in ein paar Tagen steht aber fest, ob diese Apps dann unter 10.14 gar nicht mehr laufen oder ob es nur Einschränkungen gibt.Wie üblich lässt sich die neue Systemversion über die Update-Funktion des Mac App Stores laden und installieren. Wer bislang noch nicht auf High Sierra umgestiegen ist, die Zeit nun aber für gekommen sieht, kann das Update über die Produktseite von High Sierra im Mac App Store vornehmen. Ein direktes Update auf High Sierra ist auch von wesentlich älteren Systemen möglich, die Mindestvoraussetzung lautet OS X 10.8 Mountain Lion. Setzt man eine noch ältere Version ein, so ist zunächst ein Zwischen-Update auf Mountain Lion erforderlich.Apples üblichem Jahresturnus zufolge erscheint der Nachfolger von Mac OS High Sierra im September oder frühen Oktober. Version 10.13.5 ist das vorletzte Update für High Sierra – seit gestern verteilt Apple eine erste Testversion von 10.13.6 an Entwickler. Bei 10.13.6 behebt Apple nur noch kleine Fehler, die sich mit 10.13.5 eingeschlichen haben oder nicht mehr rechtzeitig zu beheben waren. Anschließend ist davon auszugehen, dass nur noch dringende Sicherheitsupdates für High Sierra veröffentlicht werden, da sich Apple sich auf macOS 10.14 konzentriert.