APFS für Fusion Drive "sehr bald"

Noch immer kein APFS für alle neuen Macs

Federighi: Sehr bald

Die Veröffentlichung von macOS High Sierra brachte im vergangenen Herbst zwar keine wesentlichen Neuerungen an der Oberfläche mit, wohl aber eine große Umstellung des Unterbaus. Das Apple File System löste nämlich Apples HFS (Hierarchical File System ab). HFS erschien bereits mit System 2.1 (1985) und war der Nachfolger des MFS (Macintosh File System). HFS+ folgte mit Mac OS 8.1 im Jahr 1998 und war bis Mac OS X 10.2 Jaguar die Standardeinstellung. Bis 10.12 Sierra setzte Apple auf HFS+ mit Journaling - zuletzt als "Mac OS Extended (Journaled) bezeichnet.Allerdings ist die Umstellung auf das neue Apple File System auch nach mehr als sieben Monaten noch nicht abgeschlossen, denn das Dateisystem funktioniert nur auf SSDs. Wer in seinem Mac hingegen ein Fusion Drive verbaut hat, muss bei Mac OS Extended (Journaled) verbleiben. Apple versprach zwar, APFS-Unterstützung nachzuliefern, äußerte sich dann jedoch nicht weiter zu diesem Thema. Die fehlende Kompatibilität führt zur merkwürdigen Situation, dass kein aktuell verfügbarer iMac in Standardkonfiguration überhaupt auf APFS umgestellt werden kann. Jetzt hat sich Apples Chef der Software-Entwicklung, Craig Federighi, aber erneut zu Wort gemeldet und Abhilfe in Aussicht gestellt.In einer knapp gehaltenen Stellungnahme beantwortet Craig Federighi die Frage nach APFS-Unterstützung für Fusion Drives: Man plane, diese Angelegenheit "sehr bald" anzugehen ("We intend to address this question very soon... "). Daraus lässt sich natürlich noch kein genauer Zeitplan ablesen. Möglich wäre sowohl eine Einführung mit macOS 10.13.6 (momentan befindet sich 10.13.5 in der Betaphase) als auch mit macOS 10.14 im Herbst. Die Aussage sorgt in den verschiedenen Foren allerdings für Spott. Beispielsweise ist der Kommentar zu finden, man schreibe jetzt das Jahr 2018 – und Apple wolle schon "sehr bald" die eigene, 2012 eingeführte Technologie unterstützen. Eine Erklärung, warum APFS für Fusion Drive überhaupt derart lange auf sich warten lässt, gab es von offizieller Seite übrigens nie.