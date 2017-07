macOS 10.12.6 und iOS 10.3.3: Neue Betas erschienen

Teilnehmer des Testprogramms finden ab sofort neue Betaversionen in der Software-Aktualisierung des App Stores vor. Eine Woche nach den letzten Updates gab Apple am heutigen Abend die sechste Beta frei. macOS 10.12.6 weist jetzt Buildnummer 16G24b auf, bei iOS 10.3.3 ist es je nach Gerät entweder 14G57 oder 14G58. Zwischen dieser und der letzten Betaversion lag erneut nur eine Woche, was darauf hindeutet, dass die Veröffentlichung für alle Nutzer nicht mehr allzu weit entfernt ist. Apple folgt bei Entwickler- bzw. Betaversionen meist demselben Schema: Zunächst gibt es nur einen Build für Entwickler, anschließend im Zweiwochentakt Updates, je näher die marktreife Version dann rückt, desto kürzer die Zeit bis zum nächsten Build. Es ist davon auszugehen, dass macOS 10.12.6 und iOS 10.3 spätestens im August erscheinen.In den bisherigen Betas zu macOS 10.12.6 und iOS 10.3.3 fielen keinerlei neue Funktionen mehr auf. Dies ist auch nicht weiter verwunderlich, da bis zu den nächsten großen Systemupdates nur noch zwei bis drei Monate vergehen. In der Zeit vor einem "Major Release" konzentriert sich Apple meist nur noch darauf, kleinere Probleme zu beseitigen und die Systeme zukunftssicher für alle zu machen, die das Update auf die nächste Version scheuen. Im Falle von macOS 10.13 High Sierra gibt es allerdings keine Geräte, die aus der Liste unterstützter Hardware fallen, bei iOS 11 hingegen muss es sich um ein 64-Bit-iPhone bzw. iPad handeln. Das iPhone 5 zählt damit zum alten Eisen. Bei iOS 10.3.3 gibt es zumindest eine kleine Neuerung für Besitzer eines iPad Pro 12,9", Apple fügte nämlich weitere Hintergrundbilder hinzu.Keine neuen Builds gibt es zum aktuellen Zeitpunkt von tvOS 10.2.2 und watchOS 3.2.3. Allerdings beinhalten auch diese Systeme keine sichtbaren Veränderungen, sondern nur Fehlerbehebungen und Verbesserungen unter der Haube. Ein öffentliches Testprogramm für watchOS gibt es ohnehin nicht, tvOS ist ab Version 11 Bestandteil des "Apple Beta Software-Programm". Die Registrierung für das Betaprogramm ist über folgende Seite möglich: