iWork-Update: Neue Funktionen für Keynote, Numbers und Pages 12.1

Mehr als 17 Jahre ist es nun her, dass Apple die Marke "iWork" einführte und damals als Nachfolger von ClarisWorks bzw. AppleWorks präsentierte. Das erste Programm des Bundles war schon 2003 erschienen, auf Keynote folgten dann Pages und Numbers. Erstmals als Paket verkauft wurde die Office-Suite 2005, 79 Dollar musste man für die enthaltenen Apps auf den Tisch legen. Diese Zeiten sind längst vorbei, denn wer sich einen Mac bzw. iPhone oder iPad kauft, erhält alles kostenlos mit hinzu. Inzwischen ist Versionsnummer 12.1 erreicht, denn in dieser Woche gab Apple Updates mit neuen Funktionen frei.Im Falle von Keynote 12.1 ist es beispielsweise möglich, ein Hintergrundbild mit subtilen Animationen zu versehen – während man sich von Folie zu Folie bewegt, wandert dieses ganz leicht mit. Für jene "Dynamic Backgrounds" stehen verschiedene Vorlagen zur Verfügung. Außerdem lassen sich Folien-Gruppen komplett überspringen, während der Präsentation kann man auch direkt zum Anfang einer Gruppe zurückspringen.Pages führt die Funktion "Mail Merge" ein, um personalisierte Briefe, Karten oder Umschläge für mehrere Empfänger gleichzeitig zu erstellen. Die Template-Galerie weist zusätzliche Vorschläge auf, Apple spricht unter anderem von Event-Einladungen oder Zertifikaten.Sehr kurz gestaltet sich hingegen die Beschreibung für Numbers 12.1. Apple gibt für die neue Version der Tabellenkalkulation lediglich an, Performance-Verbesserungen erreicht zu haben. Diese sollen dann greifen, wenn Zeilen oder Spalten in sehr großen Tabellen hinzugefügt werden.Aktualisierungen für die iWork-Apps gibt es wie immer via App Store, dem alleinigen Vertriebsort der jeweiligen Programme für macOS, iOS und iPadOS.