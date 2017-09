iTunes Store: Keine 4K-Filme von Disney

Vorerst keine 4K-Inhalte von Disney

Forderung nach höheren Endkundenpreisen

Wall Street Journal

Schwierige Verhandlungen mit Filmstudios

Großer Applaus brandete während des iPhone-Events am Mittwoch auf, als Apple verkündete, im Vergleich zu HD-Filmen keinen Preisaufschlag für die bald im iTunes Store erhältlichen 4K-Inhalte zu verlangen. Zudem sollen Kunden, die bereits 1080p-Content im Store kauften, kostenlos an die entsprechende 4K-Version ihrer erworbenen Filme kommen.Während der Präsentation des Apple TV 4K blendete der Konzern im Hintergrund die Filmstudios ein, die hochauflösende Inhalte über Apples Medien-Store anbieten werden. Dazu gehören Warner Brothers, Lionsgate, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Sony Pictures und Universal Studios.Wer genau hinsah, bemerkte das Fehlen eines prominenten Logos: Disney. Aller Voraussicht nach wird der Unterhaltungsriese, der unter anderem die Rechte am Star-Wars-Franchise und an den Pixar-Blockbustern besitzt, zunächst keine 4K-Versionen des eigenen Film-Portfolios über den iTunes Store bereitstellen.Der Grund für Disneys Abwesenheit sind lautUnstimmigkeiten zwischen dem Unterhaltungskonzern und Apple bezüglich des Endkundenpreises für 4K-Content. Während Apple ankündigte, 4K-Filme – wie die entsprechenden HD-Versionen zuvor – für unter 20 US-Dollar zu verkaufen, soll Disney auf höhere Preise bestanden haben.Hochauflösende Inhalte des Walt Disney Studios sind bereits über den zu Walmart gehörenden Digital-Store Vudu verfügbar. Bei der iTunes-Store-Konkurrenz verlangt Disney 24,99 US-Dollar pro 4K-Film, was deutlich über Apples Kostenvorstellung liegt. Bislang ist nicht abzusehen, wann beziehungsweise ob es überhaupt zu einer Einigung kommt.Auch mit den anderen Studios sollen die Verhandlungen über die festzusetzenden 4K-Preise schwierig gewesen sein. Berichten zufolge schloss Apple die Gespräche mit den beteiligten Filmanbietern erst wenige Wochen vor der offiziellen Verkündung am 12. September ab.Zudem gibt es noch ein weiteres wichtiges Verhandlungsthema zwischen Apple und den Studios. Beide Seiten sind daran interessiert, Filme schon zeitnah nach dem Kinostart in Apples Online-Store zu bringen. Es geht um Leihgebühren zwischen 30 und 50 US-Dollar