iTunes Match: Nutzer klagen seit Wochen über massive Probleme

iTunes Match fällt angeblich immer wieder aus

Abgleich und Upload verharren in Endlosschleife

Apple sind keine Störungen bekannt

Viele Musikliebhaber, insbesondere etwas ältere Semester, verfügen über umfangreiche Sammlungen von Schallplatten, CDs und natürlich auch etwa im iTunes Music Store erworbenen Dateien. Wer die zuweilen in die Abertausende gehenden Stücke auf mehreren Geräten aus Cupertino genießen möchte, kann zu iTunes Match greifen. Der kostenpflichtige Synchronisationsdienst speichert die private Audiothek in Apples iCloud und ersetzt zudem die Songs wann immer möglich durch Kopien aus Apples digitalem Musikladen.Der Service hat das mit macOS 10.15 Catalina besiegelte Ende von iTunes auf dem Mac überlebt und steht heute in der iCloud-Musikbibliothek zur Verfügung. In jüngster Zeit jedoch klagen zahlreiche Nutzer über massive Probleme. Auf Twitter und Reddit sowie in Apples Supportforen häufen sich MacRumors zufolge seit Wochen entsprechende Berichte von Nutzern. Die meisten beschweren sich darüber, dass iTunes Match immer wieder ausfällt. Das äußert sich etwa darin, dass der Upload von Musikdateien endlos andauert und nie ein Ende findet. In etlichen Fällen verharrt die Synchronisation schon beim Abgleich der lokal gespeicherten Dateien mit dem Katalog des iTunes Music Store und kommt nie zu einem Ergebnis.Von dem Problem betroffen sind offenbar sowohl Mac-Besitzer, die den Synchronisationsdienst mit Apples Musik-App verwenden, als auch Nutzer älterer macOS-Versionen, die noch iTunes einsetzen. Einige vermuten, dass die Aussetzer mit den jüngsten Updates der beiden Apps zusammenhängen. Ein Reddit-User etwa berichtet, der Fehler sei bei ihm erstmals nach der Aktualisierung der Musik-App auf Version 3.6 aufgetreten. Der Download von Musikdateien, welche bereits in iCloud gespeichert sind, funktioniere hingegen nach wie vor einwandfrei.Apple zufolge gab es in den vergangen Wochen keine Störungen bei iTunes Match. Das geht aus den sporadischen Antworten hervor, die das Unternehmen in den hauseigenen Supportforen einigen Betroffenen zukommen ließ. Auf Twitter baten Mitarbeiter des iPhone-Konzern darum, dem Support-Team eine Nachricht zukommen zu lassen. Andere Nutzer von iTunes Match erhielten die Auskunft, dass der Fehler vermutlich lokal, also auf ihrem Mac auftrete. Laut Apples Webseite mit Informationen zum aktuellen Systemstatus ist iTunes Match uneingeschränkt verfügbar.