„Es wird in die Geschichte eingehen als Wendepunkt der Musikindustrie. Das ist das Zeug, aus dem Meilensteine gemacht sind!“ So der verstorbene Apple-Mitbegründer Steve Jobs im Jahr 2003 zum iTunes Music Store, der Apple zusammen mit dem iPod als Big Player im Musikbusiness etablierte.Dabei startete Apples mächtige Medienzentrale und Verkaufsplattform ganz klein als Musikplayer einer anderen Software-Firma. 18 Jahre ist es inzwischen her, dass Apple mit iTunes an den Start ging. Angesichts des bevorstehenden Endes von iTunes in macOS Catalina (10.15) haben wir unseren ursprünglichen iTunes-Artikel von 2016 noch einmal überarbeitet und um aktuelle Entwicklungen ergänzt.Wir zeigen denDabei beleuchten wir auch die Rolle des iPods bei der Erfolgsgeschichte und gehen auf die Ursprünge des ersten Booms von Online-Musik Ende der 1990er Jahre ein.