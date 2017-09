iTunes-Filme im Angebot - von »Der Pate« bis »Les Misérables«

Regelmäßig beginnen zeitlich befristete Sonderangebote im iTunes Store für aktuelle Filme und zeitlose Klassiker. Apple macht nur auf eine Handvoll davon als iTunes-Feature aufmerksam. MacTechNews scant die Preise der Filmangebote und kann deswegen regelmäßig eine Übersicht über aktuelle Rabattaktionen geben. Im Moment ist beispielsweise die Box für alle drei Filme der »Der Pate«-Reihe, die zwischen 1972 und 1991 erschienen, um 20 Prozent reduziert. Weitere Preissenkungen umfassen aktuelle Filme wie »Logan - The Wolverine«, Dramen wie »The Wrestler« von Darren Aronofsky, launige Evergreens wie die »Blues Brothers«, Komödiengrößen wie Mr. Bean und Hollywood-Blockbuster wie King Kong. Nachfolgend die attraktivsten aktuellen Preisaktionen im Überblick:statt 22,99 €Die Filmreihe über die fiktive Mafiafamilie Corleone in New York. Der mächtige Mafiapate Vito will seine Position an seinen Sohn übergeben und gerät in einen eskalierenden Konflikt mit fünf anderen großen Familien in der Stadt. Die Edition enthält alle drei Filme der Reihe.statt 9,99 €Im Frankreich des 19. Jahrhunderts muss sich Jean Valjean (Hugh Jackman) als ehemaliger Sträfling mit einem skrupellosen Polizisten herumschlagen und übernimmt gleichzeitig die Verantwortung für das Kind einer Fabrikarbeiterin. Das Musical basiert auf der Vorlage »Die Elenden« von Victor Hugo aus dem Jahr 1862.statt 9,99 €Extended Cut der fiktiven Geschichte um den Gladiatorenaufstand des Maximus zur Zeit des Kaisers Commodus. Der sadistische Kaiser ermordete nicht nur seinen Vater, sondern auch die Familie des Gladiatoren, der deswegen mit seinen Kampfesbrüdern zur Revolte greift.statt 9,99 €Die große Zeit des Wrestlers Randy »The Ram« Robinson ist längst vorbei und er schlägt sich mit Gelegenheitsauftritten in kleinen Ligen durchs Leben. Gerade als er die verkorkste Beziehung zu seiner Tochter reparieren und seinen mit Herzproblemen geschundenen Körper genesen lassen will, erhält er das Angebot für ein großes Comeback.statt 9,99 €Dan Aykroyd und John Belushi versuchen als Brüderpaar Blues, innerhalb von kürzester Zeit eine Blues-Band auf die Beine zu stellen, um an Geld für ein Waisenhaus zu gelangen. Dabei machen sie sich überall Feinde, wo sie auftreten.Weitere reduzierte Filme in der Übersicht: Apollo 13 (1995) – 3,99 € statt 9,99 € Bean - Der ultimative Katastrophenfilm (1997) – 3,99 € statt 9,99 € Die Einsamkeit des Killers vor dem Schuss (2014) – 3,99 € statt 11,99 € King Kong (2005) – 3,99 € statt 9,99 € Logan - The Wolverine (2017) – 9,99 € statt 13,99 € Mrs. Doubtfire - Das stachelige Kindermädchen (1993) – 3,99 € statt 9,99 € Roter Drache (2002) – 3,99 € statt 9,99 € Soylent Green (1974) – 5,99 € statt 9,99 €