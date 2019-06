iTunes-Aus, iTunes-Witze, iTunes-Zukunft unter Windows

Es kam viel – aber warum nicht alle Apps in iTunes?

Als Apple vor fast 14 Jahren iTunes für Windows vorstellte, kommentierte Steve Jobs, es handle sich wahrscheinlich um die bestgeschriebene Windows-App aller Zeiten. Im Laufe der Jahre zeigte sich aber, dass die Beschreibung nicht oder nicht mehr zutraf – sowohl auf dem Mac als auch unter Windows. Während der Präsentation von macOS 10.15 Catalina scherzte Craig Federighi persönlich über das mögliche weitere Wachstum des Programms. Am Anfang sei man "completely focussed" gewesen, konzentrierte sich also auf die Hauptaufgabe: Schnelle Organisation der Musik-Bibliothek, zügige Suche, einfache Synchronisation, komfortables CD-Brennen. "Rip, Mix, Burn" lautete der einst gewählte Slogan. Das News-Icon zeigt übrigens das iTunes-Logo des Jahres 2003.Nach Musikverwaltung kamen der iTunes Music Store mit Musikkauf, Podcasts, Filme, neben iPod- auch iPhone-Synchronisation, der App Store... doch könnte iTunes nicht noch mehr erledigen? Zur Belustigung der Zuschauer zählte Federighi Kalender (alle Termine und auch noch die besten Lieder in nur einer App!), Mail und Safari auf. Wie man zwischen diesen Bereichen wechselt? Ganz klar, iTunes erhält noch ein eigenes Dock! "Nein, ich denke unser Team hatte eine bessere Idee", so Federighi. Aus einer riesigen App werden mehrere spezialisierte Anwendungen, iTunes ist hingegen Geschichte.Mit dem iTunes-Aus auf dem Mac entsteht nun aber eine merkwürdige Situation. Apples einstiges Software-Aushängeschild steht damit nicht mehr für den Mac, sondern nur noch für Windows zur Verfügung. Dort bleibt es bei der riesigen, multifunktionalen Software-Suite, die von Musik über Podcasts und Filme ganz verschiedene Medien-Arten handhaben muss. Eine Aufteilung, so wie unter macOS 10.15 Catalina, gibt es nicht.Für Windows-Nutzer ändert sich im doppelten Sinne erst einmal nichts: So bleibt iTunes erhalten, allerdings auch nur noch in der bisherigen Form und ohne Weiterentwicklung. Was Apple langfristig plant, ist unbekannt. Sicherlich hat Apple ein Interesse, Dienste wie Apple Music und Podcasts auch unter Windows zur Verfügung zu stellen, weswegen die Plattform sicherlich nicht verlassen wird. Spezielle Apps wie auf dem Mac scheinen aber in absehbarer Zeit nicht anzustehen. Apple selbst kommentierte auf Rückfrage mit der kurzen Stellungnahme: iTunes für Windows laufe "erst einmal" in der aktuellen Form weiter.