iTunes 12.7.4 mit Musik-Videos-Sektion erscheinen

iTunes bietet jetzt eine neue Musikvideoerfahrung für Apple Music: Finde neue und beliebte Musikvideos in "Entdecken" und spiele Videos direkt hintereinander mit exklusiven Musikvideoplaylists.

In iOS kann Apple wohl den Aufbau der Musik-App verändern, ohne ein System- oder App-Update durchzuführen: Schon gestern vor dem iOS 11.3-Update war die Musik-Video-Sektion in der Musik-App auf Geräten mit iOS 11.2 sichtbar und funktionsfähig. Anders sieht es wohl in iTunes für Mac und PC aus: Dort scheint der Aufbau der Sektionen nicht ohne Aktualisierung der Software erfolgen zu können.Apple hat zusammen mit macOS 10.13.4 ein neues iTunes-Update veröffentlicht, welche die Musik-Video-Sektion aus Apple Music nun auch auf dem Mac und PC zur Verfügung stellt. Die Update-Beschreibung sagt:Über sonstige Funktionen oder Stabilitätsverbesserungen schreibt Apple in der Update-Beschreibung nichts. iTunes 12.7.4 kann über die in den Mac App Store integrierte Software-Aktualisierung kostenfrei heruntergeladen werden.