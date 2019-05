iPoints & Musik: Steve Jobs wollte 2004 schon die Apple-Kreditkarte

Kurz nach dem Start des iTunes Music Stores

Apple bereitet momentan die Einführung der ersten hauseigenen Kreditkarte vor und veröffentlichte bereits zwei Betaversionen von iOS 12.4 (letzte Woche sowie heute als Build 16G5027i). Das als "Apple Card" bezeichnete Zahlungsmittel liegt sowohl in digitaler Form (Apple Wallet) als auch in Titan-Ausführung vor – wenngleich man beim Einsatz letzterer weniger Cashback erhält. Apple plant, die Kreditkarte "im Sommer" auf den Markt zu bringen, ein genaues Datum steht aber noch nicht fest. Außerdem gibt es die Apple Card zunächst nur in den USA, für andere Länder nannte Apple keinen Zeitplan. Lediglich Goldman Sachs, verantwortlich für die Herausgabe der Karte, ließ sich zur vagen Stellungnahme hinreißen, man arbeite an der internationalen Einführung. Die Idee einer Apple-Kreditkarte ist allerdings nicht neu . Apples früherem Creative Director Ken Segall zufolge wollte bereits Steve Jobs ein solches Produkt.2004, also im Jahr nach der Einführung des iTunes Music Stores, habe Steve Jobs am Konzept einer Apple-Kreditkarte gearbeitet. Aus den Aussagen geht nicht hervor, wie stark die Ambitionen ausgeprägt waren, allerdings fanden konkrete Gespräche mit MasterCard statt. Auch eine mögliche Werbekampagne war bereits grob umrissen. Steve Jobs hatte die Idee, für Kartenumsätze "iPoints" auszugeben, welche sich dann wiederum für Musik im iTunes Music Store einsetzen ließen. Als Werbeslogans schwebten Phrasen wie "Buy balloons, get Zeppelin" oder "Buy lipstick, get Kiss" im Raum.Segall zufolge scheiterten die Pläne dann allerdings, da sich Apple mit den eigenen Vorstellungen nicht durchsetzen konnte. Da Apple zu diesem Zeitpunkt noch weitaus weniger Einfluss und vor allem weniger Kunden hatte, war die Idee zudem nicht so interessant für die Bankenwelt. Zunächst gab das Unternehmen daher die Ambitionen auf, kooperierte allerdings unter anderem mit Barclaycard, um Kunden Apple-Produkte als Prämien anzubieten. Ein Name für die niemals auf den Markt gebrachte Kreditkarte stand 2004 übrigens bereits fest: Apple Card.