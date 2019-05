Bilder: Apple-Kreditkarte wird an Mitarbeiter ausgegeben, öffentliche Tests beginnen

Die Apple-Kreditkarte wurde auf dem Presse-Event im März angekündigt und markiert Apples noch beherzteren Einstieg in den Zahlungsmarkt: Nachdem es bereits seit Jahren einen eigenen Bezahldienst gibt, allerdings bis dato nur mit Banken, die sich Apple Pay angeschlossen haben, folgt bald der nächste Schritt. Die als "Apple Card" bezeichnete Kreditkarte soll "im Sommer" auf den Markt kommen, so die offiziellen Angaben. Hatte man im Vorfeld noch spekuliert, es handle sich um eine virtuelle Kreditkarte, die nur in der Apple Wallet existiert, so wählte Apple einen anderen Weg. Anlegen und registrieren lässt sich das Zahlungsmittel zwar in der Wallet, allerdings gibt es tatsächlich auch eine aus Titan gefertigte, physische Version.Apple hat jetzt damit begonnen, den Test der Apple Card deutlich auszuweiten. Einem Bericht zufolge erhalten in diesen Tagen viele Apple-Mitarbeiter eine Titan-Version der Kreditkarte – natürlich nur in den USA, denn zunächst ist das Zahlungsmittel nicht international verfügbar. Apple entschied sich bekanntlich für eine sehr einfache, dennoch optisch und haptisch ansprechende Gestaltungsweise. Der Name des Nutzers wird per Lasergravur aufgebraucht, Ablaufdatum oder Kreditkartennummer gibt es hingegen nicht. Nur ein Apple-Logo und der Chip befinden sich auf der Vorderseite. Auf der Rückseite bringt Apple das Logo des Bankenpartners Goldman Sachs, das MasterCard-Emblem sowie einen Magnetstreifen unter.Wenn Apple jetzt bereits mit dem Test der physischen Apple Card beginnt, ist es wahrscheinlich, dass der anvisierte Startzeitraum auch eingehalten wird. Ben Geskin weist darauf hin, dass er bei den oben eingefügten Fotos seinen anstatt den Namen des Apple-Mitarbeiters eingesetzt hat – der Font weicht daher geringfügig vom Original ab. Wer übrigens mit der Titanium-Karte bezahlt, hat einen handfesten Nachteil gegenüber der digitalen Variante in der Wallet: Apple gibt dann nur ein Prozent Cashback, ansonsten wären es zwei Prozent.