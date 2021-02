iPhone und M1-Mac: Apps stellen nach Sync den Dienst ein, auch unter macOS 11.2

Sync mit M1-Mac verhindert App-Starts

Bug ist bereits seit Dezember bekannt

Probleme mit bestimmten Apple-IDs?

Abhilfe: Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Apple legt seit jeher größten Wert darauf, dass die hauseigenen Geräte so reibungslos wie irgend möglich zusammenarbeiten. Das Unternehmen stimmt daher sowohl Hardware als auch Software von Macs, iPhones und iPads sowie Apple Watch, HomePods und AirPods darauf ab. Diese Integration ist auch einer der Gründe dafür, dass viele Kunden dem kalifornischen Unternehmen und seinen Produkten seit langer Zeit die Treue halten. Umso ärgerlicher ist es, wenn es in dieser Hinsicht zu Fehlern kommt.Genau das ist vor einigen Wochen geschehen: Auf zahlreichen iPhones und iPads, die auch nur ein einziges Mal mit einem M1-Mac synchronisiert werden, lassen sich anschließend keine Apps von Drittanbietern mehr starten. Dabei ist es unerheblich, ob der Datenabgleich per USB-Kabel oder WLAN erfolgt. Unbeeindruckt von diesem Bug zeigen sich hingegen sämtliche Apps, welche standardmäßig in iOS und iPadOS enthalten sind, also nicht aus dem App Store bezogen wurden; sie funktionieren weiter einwandfrei. Bei der Synchronisation von iPhone oder iPad mit einem Intel-Mac tritt der Fehler nicht auf.Erste Berichte zu dem Bug tauchten bereits im Dezember vergangenen Jahres in Apples Support-Foren auf. Auch auf Reddit wiesen Besitzer von iPhones und M1-Macs schon vor einiger Zeit auf das Problem hin. Darüber hinaus informierten etliche Nutzer den iPhone-Konzern auf den üblichen anderen Wegen über das Problem. Apple konnte den Bug allerdings bislang ganz offensichtlich nicht beheben, den jüngsten Einträgen in diesem Thread zufolge tritt er auch nach Updates auf iOS/iPadOS 14.4 und macOS 11.2 Big Sur weiterhin auf.Die genaue Ursache des Fehlers ist nach wie vor unklar. Ein Reddit-User berichtet, das Problem steht laut einem Apple-Mitarbeiter unter Umständen im Zusammenhang mit bestimmten Apple-IDs. Das würde erklären, weshalb nicht alle Besitzer eines M1-Macs und eines iPhones von dem Bug betroffen sind. Anderen Angaben zufolge werden beim Sync der Geräte auf dem Smartphone bestimmte Daten beschädigt oder sogar zerstört. Möglich ist auch, dass es sich um eine Kombination aus beidem handelt, darüber hinaus könnte es weitere Ursachen geben.Beheben lässt sich das Problem durch ein vollständiges Zurücksetzen des iPhones oder iPads auf die Werkseinstellungen. Allerdings sollte die Wiederherstellung auf keinen Fall mithilfe eines Backups erfolgen. Dieses ist nämlich ebenfalls bereits vom Bug betroffen, wenn es nicht vor der ersten Synchronisation mit einem M1-Mac angefertigt wurde. Einige Nutzer berichten darüber hinaus, dass ein erneuter Sync mit einem Intel-Mac Abhilfe schafft, ein Datenabgleich mit iTunes auf einem Windows-Rechner dürfte auch zum Ziel führen. Wann Apple den Fehler behebt, ist nicht bekannt. Das Unternehmen hat sich zu dem Bug bisher nicht offiziell geäußert.