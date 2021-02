macOS Big Sur 11.2 ist erschienen

macOS 11.2 – Neuerungen

Beta von macOS 11.3 dürfte bald beginnen

Apple gab diesmal nicht alle Systemupdates auf einen Schlag frei, sondern veröffentlichte zunächst nur iOS 14.4, iPadOS 14.4, tvOS 14.4, watchOS 7.3 sowie eine neue Version der HomePod-Software. Für macOS Big Sur 11.2 benötigte Apple aber offenkundig mehr Zeit. So waren in der vergangen Woche noch zwei weitere Release Candidates erschienen – ein Schritt, der im Falle von iOS 14.4 nicht erfolgte. Um Entwicklern einen Tag mehr Zeit zu geben, den jüngsten Build noch einmal unter die Lupe zu nehmen, kommt die finale Version erst jetzt auf den Markt. Wer die Software-Aktualisierung in den Systemeinstellungen aufruft, kann ab sofort macOS 11.2 laden und installieren.Wer sich für die Installation des zweiten größeren Updates für macOS Big Sur entscheidet, findet allerdings keine neuen Features vor. Die Änderungen spielen sich im Hintergrund ab, beispielsweise verspricht Apple höhere Bluetooth-Zuverlässigkeit und behob diverse Fehler. Den Release Notes zufolge ließen sich die Systemeinstellungen manchmal nicht entsperren, editierte ProRaw-Fotos verweigerten den Speichervorgang und externe Displays am Mac mini M1 blieben bei einigen Nutzern schwarz (bei der Verwendung von HDMI-zu-DVI-Adaptern).Apple nahm außerdem die Entscheidung zurück, dass eigene Dienste an der Firewall vorbei arbeiteten. Es ist des Weiteren davon auszugehen, dass Apple zwei Sicherheitslücken stopfte, welche seit iOS 14.4 Geschichte sind (siehe ).Noch vor der Veröffentlichung von macOS 11.2 hat Apple übrigens längst schon mit intensiven Tests von macOS 11.3 begonnen. Zwar gibt es noch keine offizielle Betaversion, allerdings macht sich jene Systemversion seit Wochen eindeutig in Zugriffsstatistiken bemerkbar (siehe ). Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass die nächste Betaphase entweder noch in dieser, spätestens aber in der kommenden Woche beginnt. Natürlich ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt, welche Änderungen macOS 11.3 bereithält. Angesichts der Berichte rund um zukünftige Macs mit eigener Apple-Grafikkarte, diese sollen schon im Frühjahr auf den Markt kommen, könnte 11.3 aber im Zeichen jener Geräte stehen.