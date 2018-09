iPhone XR: Erste Hands On und Reaktionen

Verfügbarkeit ab Oktober

Blickt man auf die Einschätzungen zum gestern vorgestellten iPhone XR, so überwiegen ganz klar die positiven Reaktionen. Einige Tech-Journalisten hatten nach der Keynote bereits Gelegenheit, das neue Gerät auszuprobieren und ihre Eindrücke zu schildern. Es dauert noch mehrere Wochen bis zum Verkaufsstart, denn erst Mitte Oktober bietet Apple die günstigere iPhone-Variante an – wer aber bereits feste Kaufabsichten hegt, darf sich auf das XR freuen. TechCrunch bezeichnet die Baureihe als die "faszinierendste Neuerung des Event-Abends", denn Apple lege damit "Premium Power" in die Hände aller Nutzer. Wie gestern bereits in unserer ersten Analyse beschrieben, ging Apple tatsächlich keine Kompromisse bei der Leistung ein, senkte trotzdem im Vergleich zum iPhone 8 Plus den Preis. Man habe den Eindruck, das iPhone XR sei eine Art iPad mini in Form eines iPhone X, so Brian Heater von TechCrunch.Tom's Guide bezeichnet das iPhone XR als Apples Versuch, das komplette Lineup auf das Niveau des iPhone X zu heben und dennoch günstiger zu machen – was durchaus gelungen sei. Nilay Patel von The Verge zeigt sich hingegen nicht ganz so begeistert. Seiner Ansicht nach handelt es sich um ein "super-merkwürdiges, dennoch interessantes Telefon". Zwar teile sich das iPhone XR einige Spezifikationen mit dem iPhone Xs, lasse aber einige andere Dinge vermissen. In einem Videobeitrag zeigt er das Gerät von allen Seiten und führt seine Gedanken aus.Als überraschenden Wegfall bezeichnet Patel das Fehlen von 3D Touch – die Druckstärke-Erkennung steht zwar auf dem iPhone Xs, dem iPhone 8 und dem iPhone 7 zur Verfügung, jedoch nicht auf dem iPhone XR. Die Gehäusefarben sehen seiner Ansicht nach sehr gut aus, besonders hebt er das tiefrote Gehäuse des RED-Modells hervor.Alle frühen Tester loben die erwartungsgemäß sehr hochwertige Verarbeitung des Smartphones, das wie ein Hybrid aus iPhone 8 (Glasrücken) und iPhone X (Front samt Displaynase) wirke. Momentan macht es den Eindruck, als befasse sich die Technikwelt tatsächlich viel intensiver mit dem iPhone XR als mit den beiden teureren Geschwistern Xs und Xs Max.(Produktseiten: Für Diskussionen sorgt indes, ob der späte Marktstart des XR tatsächlich aufgrund technischer Schwierigkeiten erfolgt (mehrere Marktbeobachter berichteten dies) – oder ob es sich um eine Marketing-Entscheidung handelt, damit besonders technikbegeisterte Nutzer zunächst zu den teureren und margenstärkeren Modellreihen greifen.