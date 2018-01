iPhone X mit »enttäuschender Nachfrage«: Apple halbiert Produktionsaufträge

OLED-Display sorgt für höheren Preis sorgt für geringere Nachfrage

Revival des LCD?

Apple versprach sich vom iPhone X nicht weniger als einen massiv durchschlagenden Erfolg und in die Höhe schießende Umsätze. In der Tat gelang es dem Konzern, das OLED-iPhone über die Weihnachtszeit trotz des sehr hohen Preises von 1.000 US-Dollar zum meistverkauften Smartphone zu machen (MTN berichtete: ). Doch schon in diesem Kontext gab es unter Beobachtern erstes Murren - nach dem Motto: Rekord ist schön und gut, die Zahlen reichen aber nicht für die von Apple selbst angestrebten Ziele.Aus der Zulieferindustrie gibt es jetzt Nachrichten, welche die »Enttäuschung« über den Absatz unterstützen. Angeblich hat Apple das Produktionsziel für das erste Kalenderquartal 2018 von 40 Millionen auf 20 Millionen Geräte halbiert. Im Gegenzug strebe der Konzern an, die Nachfrage nach iPhones mit klassischem LC-Display zu steigern.Das OLED-Display des iPhone X hat gegenüber LCDs zwar einige Vorteile, ist aber auch erheblich teurer. Tatsächlich wird immer wieder das Quasi-Monopol, welches Samsung bei der Herstellung von hochqualitativen OLED-Panels in großer Anzahl hat, als Hauptgrund für den Tausend-Dollar-Preis des iPhone X genannt. Zwar bemüht sich Apple nach Kräften, auch Konkurrenzunternehmen wie LG zur Massenproduktion von OLED zu verhelfen, doch bis es so weit ist, dürfte OLED-iPhones so teuer bleiben wie bisher.Es sind bereits die ersten Berichte zu lesen, denen zufolge Apple den Switch von LCD zu OLED deswegen doch langsamer vollziehen möchte als ursprünglich vorgesehen. Die 2018er iPhone-Generation hat mindestens ein LCD-Modell - gerade erst prognostizierte KGI Securities, dass allein dieses Modell für 50 Prozent der Aufträge verantwortlich sein werde. DigiTimes wusste sogar zu berichten, dass Apple zwei LCD-iPhones vorsehe und nur eines mit OLED-Display, wenngleich dieser Bericht an manchen Stellen sehr spekulativ bleibt (MTN berichtete: ).Am kommenden Donnerstag präsentiert Apple die offiziellen Geschäftszahlen für das vierte Kalenderquartal 2017. Es bleibt abzuwarten, ob sich Tim Cook auch zur Performance des iPhone X äußert. Üblicherweise weist Apple zwar die Gesamtzahl der iPhone-Verkäufe aus, nicht aber aufgeschlüsselt nach Modell.Weiterführende Links: