Studie: iPhone X war meistverkauftes Smartphone über Weihnachten - trotzdem weniger als erwartet

Rekordabsatz trotz Rekordpreis

Auch andere iPhone-Modelle mit großem Absatz

Wenn Apple am kommenden Donnerstag die offiziellen Quartalszahlen veröffentlicht, werden wir auch die Gesamtverkäufe von iPhones im letzten Kalenderquartal 2017 kennen lernen. Allerdings schlüsselt Apple traditionell nicht auf, welches Modell wie gut beim Kunden ankam; dafür sind wir auf Analysen von Marktforschern angewiesen. Zu diesen gehört Canalys, welches dem iPhone X nun bescheinigte, das meistverkaufte Smartphone während des Weihnachtsgeschäfts gewesen zu sein.Insgesamt 29 Millionen iPhone X seien im Zeitraum Oktober bis Dezember 2017 an die Kunden ausgeliefert worden. Das Gerät ist erst seit Anfang November verfügbar, was den Vorsprung vor allen anderen Smartphones noch beeindruckender macht. Dafür dass der Kaufpreis von 999 US-Dollar - hierzulande sind es in der günstigsten Ausführung immerhin 1.149 Euro - hat Canalys mehrere Erklärungen parat. Einerseits sei das iPhone X insbesondere in jenen Märkten gut angenommen worden, wo Ratenzahlung möglich ist. Außerdem nutzten viele Kunden Apples Trade-In-Angebote, bei denen man alte Smartphones in Zahlung geben kann, um so vielleicht doch noch unter die Tausender-Marke zu gelangen. Den höchsten Zuspruch fand das Gerät der Studie zufolge übrigens ausgerechnet im Problemmarkt China. Im Reich der Mitte wurde knapp ein Viertel der Geräte, nämlich 7 Millionen, abgesetzt.Nichtsdestotrotz hofften Beobachter auf einen noch größeren Einschlag des OLED-iPhones. Der späte Marktstart, ausgelöst durch Flaschenhälse bei verschiedenen Komponenten wie den Displays oder der TrueDepth-Kamera, habe sich negativ auf die absoluten Zahlen ausgewirkt. Andererseits erreichte Apple, dass neben dem iPhone X auch die anderen im Programm befindlichen iPhone-Modelle noch großen Absatz fanden. Noch nie waren so viele iPhones gleichzeitig auf Apples Verkaufsplattformen zu haben: Neben dem X noch das iPhone 8 und 8 Plus, 7 und 7 Plus, 6s und 6s Plus, sowie das iPhone SE. Canalys stellt keine Prognose zur gesamten Verkaufsmenge von iPhones auf, doch diese wird Tim Cook bereits in der kommenden Woche bekanntgeben. Der bisherige Rekord liegt bei 78,3 Millionen iPhones, aufgestellt im Weihnachtsgeschäft 2016.