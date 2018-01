Neues iPhone SE zur WWDC 2018 im Juni?

iPhone SE 2 im klassischen Design?

Widersprüchliche Prognose zur Zukunft des OLED-iPhones

Das iPhone SE ist das letzte Modell des Apple-Smartphones, welches noch auf den früheren, handlichen Geräteumfang setzt und mit einem 4-Zoll-Display daherkommt. Zwar stand es stets im Schatten der großen iPhone-Generationen, die seit 2014 deutlich größere Gehäuse besitzen, hat sich aber eine lautstarke Fanbasis aufbauen können. In den letzten Wochen tauchten denn auch erste Gerüchte über einen potentiellen Nachfolger des inzwischen fast zwei Jahre alten Gerätes auf.Aus Zuliefererkreisen werden diese Berichte nun gestützt . So heißt es aus Taiwan, ein Nachfolger für das iPhone SE komme im zweiten Kalenderquartal in die Massenproduktion und könne ab Mai oder Juni verkauft werden. Ein Mai-Start wäre sehr ungewöhnlich für Apple, aber im Juni steht jedes Jahr die große Entwicklerkonferenz WWDC an. Schon im vergangenen Jahr ist Apple wieder dazu übergegangen, zu dieser Gelegenheit auch neue Hardware vorzustellen; allerdings waren es letztes Jahr Macs und iPads. Zur Größe eines iPhone SE 2 hielt sich der Autor zurück - da er aber von fehlendem Face ID spricht, könnte es bedeuten, dass das Gerät dem bisherigen Design und damit auch der Größe treu bleibt, inklusive Touch ID und Home-Taste. Anders als das erste iPhone SE sei aber mit einer Glasrückseite und kabellosem Laden zu rechnen.Auch bezüglich der für Herbst vorgesehen großen 2018er iPhone-Generation äußert sich der Autor, hier aber erstaunlicherweise in krassen Gegensatz zu bisherigen Berichten. Seiner Meinung nach plane Apple wie 2017 zwei LCD-iPhones und eine OLED-Variante. Letztere habe eine Displaydiagonale von 6,4 bis 6,5 Zoll, also eine Art iPhone X Plus. Die anderen beiden Versionen übernehmen Face ID und die randlose Front, bleiben aber beim klassischen LCD und bieten Displaygrößen von etwa 5,7 Zoll, bzw. etwa 6 Zoll. Ein ursprünglich geplantes zweites OLED-Modell, ebenfalls in 6-Zoll-Größe, sei inzwischen vom Tisch.Das wäre deshalb überraschend, weil dies bedeutet, dieses Jahr keinen direkten Nachfolger des iPhone X zu sehen. Natürlich wäre es möglich, dass Apple das aktuelle iPhone X einfach im Portfolio behält - ohne Preisnachlass (siehe diese MTN-Meldung: ) - und die neuen Modelle als Ergänzung hinzufügt. Ob es aber wahrscheinlich ist, dass Apple für 1.000 Dollar ein Modell anbietet, welches ein Jahr ältere Komponenten als die anderen Geräte des Portfolio enthält, bleibt dahingestellt. Die meisten anderen Berichte sprachen bisher von einem anderen Szenario: einem neuen iPhone X, einem iPhone X Plus und einem dritten Gerät mit klassischem LC-Display und einer Größe von 6,1 Zoll.