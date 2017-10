iPhone X: So viel kosten Apple-Servicereparaturen für Displaybrüche und andere Schäden

Nur Displayreparatur

Pünktlich zum Vorbestellungsstart des iPhone X hat Apple die Preisliste für iPhone-Servicereparaturen aktualisiert. Der Konzern teilt die hauseigenen Reparaturdienstleistungen, die weder im Rahmen der Garantie noch AppleCare+ stattfinden, in die Bereicheundauf. Das iPhone X nimmt nicht nur die oberste Position in der Liste ein, es ist auch bei der Höhe der Reparaturkosten mit großem Abstand an der Spitze des aufgeführten iPhone-Portfolios.Apple berechnet für Displayreparaturen des iPhone X eine Preispauschale von 321,10 Euro. Wenn das OLED-Modell zusätzliche Schäden aufweist, die sich nicht auf das Display beschränken, verlangt Apple pauschal 611,10 Euro. Für den Fall, dass der Akku außerhalb der Garantie ausgetauscht werden soll, berechnet der Konzern für jedes iPhone-Modell – inklusive des iPhone X – 89 Euro.Zum Vergleich: Apple verlangt für die gleichen Serviceleistungen beim iPhone 8 181,10 Euro (nur Display) beziehungsweise 401,10 Euro (sonstiger Schaden). Beim iPhone 8 Plus sind es 201,10 Euro (nur Display) respektive 451,10 Euro (sonstiger Schaden).Für ältere iPhone-Modell hat Apple folgende Reparaturgebühren festgelegt: