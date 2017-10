iPhone X jetzt auch bei Apple bestellbar

Einstiegsmodell für 1.149 €

Vom iPhone X hängt Apples Erfolg 2017 ab

Seit heute Nacht um viertel vor 3 Uhr war der Apple Online Store nicht mehr zu erreichen. Erst jetzt, knapp sieben Stunden später, ist er zurück und hat das iPhone X mitgebracht (Store: ). Damit ist die Vorbestellungsphase für das High-End-Modell der diesjährigen Generation auch offiziell eingeleitet. Die deutschen Mobilfunkpartner waren heute Nacht bereits vorgeprescht: Den Anfang machte die Telekom ( ) bereits um kurz nach Mitternacht, dicht gefolgt von O2 ( ) und Vodafone ( ).Der Einstiegspreis für das iPhone X beträgt stolze 1.149 Euro. Dafür erhält man die Ausführung mit 64 GB Speichergröße. Für 256 GB müssen bereits 1.319 Euro auf den Tisch gelegt werden. Der frühestmögliche Auslieferungstermin ist heute in einer Woche, also am 3. November. Allerdings ist damit zu rechnen, dass die Wartezeit innerhalb von kürzester Zeit nach oben schießt. Noch lautet die offizielle Lieferprognose 2 bis 3 Wochen. Doch bei kaum einem iPhone-Modell gab es so viele Berichte über Lieferschwierigkeiten wie beim iPhone X. Insbesondere die beiden Hauptneuerungen des Gerätes - der 5,8 Zoll große OLED-Bildschirm und die TrueDepth-Kamera für die Gesichtserkennung - sollen nur für etwa 20 Millionen Exemplare weltweit im gesamten Rest dieses Jahres ausreichen.Für Apple verbindet sich mit dem iPhone X die Hoffnung, die eher mauen Verkäufe des iPhone 8 auszugleichen, das vor wenigen Wochen auf den Markt kam. In der Tat gaben Kundenbefragungen und Marktprognosen Grund zum Optimismus. So sprachen einige Beobachter bereits von der größten Nachfrage nach einem neuen iPhone seit dem Erfolgsjahr 2014, als iPhone 6 und 6 Plus mit ihrem neuen Design alle Rekorde sprengten.Seit jenem Jahr ist das iPhone X das erste Apple-Smartphone, das wieder auf deutliche Gehäuseänderungen im Vergleich zu den Vorgängern setzt. So verzichtete Apple etwa auf die seit dem ersten iPhone etablierte Home-Taste, um das Display bis zu sämtlichen Gehäuserändern ausdehnen zu können. Das führt dazu, dass beim iPhone X erstmals keine streng rechteckige Displayfläche zur Verfügung steht, sondern eines mit abgerundeten Ecken und einer prominenten Nase am oberen Displayrand, in dem sich die Gesichtserkennungskamera befindet. Außerdem setzt das Gerät auf das kontrastreichere OLED als Displaytechnologie, kabelloses Aufladen, ein Glasgehäuse und den schnellen A11-Chip für das Handling der kommenden AR-Herausforderungen.Weiterführende Links: