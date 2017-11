iPhone X: Exklusives Online-Tutorial für Käufer

Tipps, Tricks und Hilfe bei der Einrichtung des iPhone X

Tipps und Tricks, um das iPhone X optimal an die persönlichen Bedürfnisse anzupassen

Vorteile von Apple ID, iCloud und weiteren Apple-Diensten

Hilfe bei der Einrichtung

Apple gibt Käufern des iPhone X eine exklusive Gelegenheit dazu, die Funktionen des neues iDevice im Rahmen eines Online-Tutorials besser kennenzulernen. Wer das iPhone bei Apple bestellt hat, bekommt eine E-Mail mit der Einladung zu einer 30-minütigen Onlinesitzung. Der Nutzer spricht während der Session telefonisch mit einem „Apple Specialist“, wie es in der E-Mail heißt, und betrachtet währenddessen ein Tutorial-Video auf dem Computer.Apple möchte Anwendern dabei helfen, die neuen Funktionen des iPhone X auszureizen. Die Onlinesitzung richtet sich sowohl an Neueinsteiger als auch erfahrene Nutzer. Folgende Themen werden behandelt:Zudem erhalten Kunden während der Sitzung die Gelegenheit, Fragen über Features des iPhone X und damit verbundener Dienste zu stellen. Für alle darüber hinausgehende Dinge verweist der Konzern auf den iPhone-X-Bereich der hauseigenen Supportseiten Der Termin für das Online-Tutorial lässt sich über den anklickbaren blauen Button in der E-Mail vereinbaren. Käufer, die das iPhone X als Geschenk erworben haben, werden gebeten, die E-Mail an den Beschenkten weiterzuleiten.