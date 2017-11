iPhone X: Diese Gesten ersetzen den fehlenden Home-Button

Schließen einer App, Rückkehr zum Homescreen

Vorher : Einmaliges Drücken der Home-Taste, wenn man in einer App ist.

: Einmaliges Drücken der Home-Taste, wenn man in einer App ist. iPhone X : Die App wird verlassen, wenn man mit dem Finger vom unteren Displayrand nach oben wischt. Dafür gibt es in jeder App am unteren Rand eine gezeichnete »Home-Linie«.

Wechsel auf den ersten Homescreen

Vorher : Einmaliges Drücken der Home-Taste, wenn man auf einer weitere Homescreen-Seite ist.

: Einmaliges Drücken der Home-Taste, wenn man auf einer weitere Homescreen-Seite ist. iPhone X : Analog zum App-Schließen kommt man auf den ersten Screen, wenn man von einer späteren Seite aus vom unteren Displayrand nach oben wischt.

App-Switcher

Vorher : Doppel-Klick auf die Home-Taste.

: Doppel-Klick auf die Home-Taste. iPhone X : Wischen Sie vom unteren Displayrand nach oben, lassen Sie dann aber nicht los. Nach knapp einer Sekunde erscheinen die angeordneten Displaykarten aller geöffneten Apps. Natürlich gibt es auch auf dem iPhone X die druckempfindliche Display-Technologie 3D Touch, sodass Sie wie gewohnt auch einfach einen festen Druck auf die linke Displayseite ausführen können, um den App-Switcher zu starten.

Aktivieren des Displays, ohne das Gerät zu entsperren

Vorher : Drücken der Home-Taste, wenn das Gerät im Ruhezustand ist (Fingerabdruck darf nicht als Entsperrfinger gespeichert sein).

: Drücken der Home-Taste, wenn das Gerät im Ruhezustand ist (Fingerabdruck darf nicht als Entsperrfinger gespeichert sein). iPhone X : Keine eigens neue Geste notwendig, weil man denselben Effekt auch auf andere Weise erzielen kann, beispielsweise durch das kurze Drücken der Power-Taste während des Ruhezustands. Außerdem haben alle neuen Geräte die »Raise to wake«-Funktion, bei der sich das Display selbstständig aktiviert, sobald das Gerät angehoben wird.

Entsperren des Gerätes via Touch ID

Vorher : Im gesperrten Zustand den gespeicherten Finger auf die Home-Taste legen (ab iPhone 5s).

: Im gesperrten Zustand den gespeicherten Finger auf die Home-Taste legen (ab iPhone 5s). iPhone X : Besitzt kein Touch ID mehr. Die Entsperrung erfolgt über die Gesichtserkennung Face ID oder die Eingabe des PIN-Codes.

Bei der Konzeption des ersten iPhones legte Steve Jobs größten Wert darauf, dass keine Hardware-Tastatur oder ein sonstiger Tastendschungel das Gerät unbedienbar macht. Einen einzigen großen Home-Button hielt aber auch er für unverzichtbar. Zum zehnjährigen Jubiläum stellte Apple nun das erste iPhone mit randlosem Display vor - also auch ohne Home-Taste. Dabei erfüllte sie weit mehr als nur den einen Zweck, zum Homescreen zurückzugelangen. Sämtliche Funktionen des weggefallenen Buttons müssen anderweitig erreicht werden können. MacTechNews stellt in einem Vorher-Nachher-Vergleich vor, wie Apple die Home-Button-Funktionalität auf neue Bedienungsgesten für das iPhone X übertragen hat.Durch diese neue Geste stellt sich unweigerlich die Frage, was mit dem Kontrollzentrum passiert ist; bisher öffnete es sich nämlich bei genau derselben Geste: dem Wischen vom unteren Displayrand nach oben. Beim iPhone X allerdings versteckt sich das Kontrollzentrum in der oberen rechten Ecke (im Hochformat ist es genau das rechte »Ohr«), von wo man es nach unten ziehen kann. Die linke Ecke und (im Querformat) obere Kante bleiben wie bisher der Mitteilungszentrale vorbehalten.Hinweis: Neben der bekannten Karten-Ansicht aller Apps erlaubt das iPhone X auch den raschen Wechsel zur vorher oder nachher verwendeten App. Dafür ist lediglich an der unteren Displaykante von links nach rechts, bzw. von rechts nach links zu wischen. Auch eine gewischte Bogenform reicht für den Wechsel aus (siehe Video in dieser Meldung: ).