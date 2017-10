Video zeigt praktischen App-Wechsel des iPhone X

Mit der Markteinführung des iPhone X führt Apple auch verschiedene Innovationen ein, die laut Tim Cook die Entwicklungsrichtung im Smartphone-Markt vorgeben werden. Im Fokus stehen dabei das randlose OLED-Display und die TrueDepth-Kamera auf der Vorderseite, mit der unter anderem Face ID und animierte 3D-Emoji möglich sind. Doch abseits der Kamera gibt es iOS-Funktionen, die in dieser Form nur beim iPhone X zu finden sind.In einem aufgetauchten Demo-Video wird beispielsweise gezeigt, wie der App-Wechsel auf dem iPhone X funktioniert. Bislang mussten Nutzer die Home-Taste bemühen, um zwischen den Apps wechseln zu können. Außerdem kann man mittels Force Touch am linken Display-Rand ebenfalls in vorherige Apps wechseln. Der App-Wechsel im iPhone X stellt diesbezüglich eine Weiterentwicklung dar.Hier kann man durch Force Touch am unteren Rand sowohl zu vorherigen als auch nachfolgenden Apps wechseln. Dies bedeutet zugleich, dass beim iPhone X die Apps in der Fächeransicht nicht nach der letzten Verwendung sortiert sind, sondern nach der Reihenfolge der App-Starts. Insbesondere bei intensivem Multitasking zwischen mehr als zwei Apps kann dies einen erheblichen Produktivitätsgewinn darstellen.Wer nun auf den Geschmack gekommen ist und ein iPhone X kaufen möchte, muss sich noch zwei Tage gedulden. Am Freitag werden Apple ( ) und Mobilfunkpartner wie die Telekom ( ) die Vorbestellungsphase einleiten, bevor dann eine Woche später der offizielle Verkaufsstart des iPhone X beginnt. Alle Details finden sie hierzu in folgendem Artikel: