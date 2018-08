iPhone SE 2? "iPhone xx" in Xcode-Beta aufgetaucht

Aus der aktuellen Xcode Beta Aus der aktuellen Xcode Beta

Aus mehreren Quellen war zu hören, dass Apple im Herbst ein neues "Low cost"-iPhone auf den Markt bringen will. Unklarheit herrschte allerdings, ob es sich darum wirklich um die Variante mit 6,1" Displaydiagonale und LED statt OLED handelt – oder ob noch ein zusätzliches Gerät mit aufgenommen wird. Jetzt sind Hinweise aufgetaucht, die für eine Neuauflage des iPhone SE sprechen. Apple nennt zwar in den Thinning-Optionen von Xcode noch keinen Produktnamen, wohl aber den neuen Platzhalter "iPhone xx" samt bis dato unbekannter Modellnummern. Auch grobe technische Spezifikationen sind bereits hinterlegt. Demnach verfügen die Produkttypen "iPhone9,7", "iPhone9,8" und "iPhone9,9" über einen A10-Prozessor, also über die Hardware des 2016 vorgestellten iPhone 7. Wir könnten diese Angaben in der aktuellen Xcode-Betaversion ebenfalls aufrufen, die einmal mehr von Guilherme Rambo aufgebrachten Entdeckungen sind damit eindeutig verifiziert.Die genannte Plattform-Generation erlaubt einige Rückschlüsse. Es gilt als ziemlich unwahrscheinlich, dass ein komplett neues 2018er iPhone – und sei es auch die günstigere LED-Variante – über den Prozessor der vor-vorletzten iPhone-Generation verfügt. Für eine solche Entscheidung kann eigentlich nur sprechen, im Herbst eine Neuauflage des iPhone SE 2 zu sehen. Sicherlich lautet der Name nicht "iPhone XX", möglicherweise aber "iPhone SE 2". Angaben zur Auflösung lassen sich zwar nicht finden, wohl aber ein Beleg für P3-Displays. Apple unterstützte beim iPhone 7 bereits den Wide-P3-Farbraum – anders als das 4"-Display des bisherigen iPhone SE. Denkbar wäre daher, dass Apple noch eine weitere Komponente des 2016er iPhones wiederverwendet und daher dem SE 2 ein 4,7"-Display spendiert. Dies ist allerdings reine Spekulationen – aus den entdeckten Einträgen gehen lediglich Chip, der erwähnte P3-Support sowie der Retina-Skalierungsfaktor von 2 hervor. Letzteres schließt lediglich die Umstellung auf das Display des iPhone X (Faktor 3) aus, belegt aber nicht, welche Displaydiagonale zum Einsatz kommt.In rund drei Wochen weiß die Apple-Welt jedenfalls mehr. Das nächste Apple-Event ist zwar noch nicht angekündigt, findet aber höchstwahrscheinlich in der zweiten Septemberwoche statt. Dann lüftet Apple unter anderem das Geheimnis, ob statt der erwarteten drei neuen iPhones noch eine vierte Version mit hinzukommt. Wenn das SE 2 eine komplette Neuauflage des iPhone 7 sein sollte, so gäbe es in einem Punkt aber eine überraschende Wendung: Die komplette Umstellung der neuen iPhone-Baureihen von Touch ID auf Face ID wäre damit deutlich verschoben.