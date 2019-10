iPhone SE 2: Steuert LG die Displays bei?

Kleinere Bestellmenge?

OLED setzt LG zu

Einführung wohl im Frühjahr

Es kommen immer mehr Gerüchte zum iPhone SE 2 auf. Den neusten Meldungen nach soll das SE 2 in einem Gehäuse daherkommen, welche stark an das iPhone 8 erinnert. Anhänger des 4"-Bildschirms des ersten iPhone SE werden hier zuteilen enttäuscht: Das SE 2 bringt einen etwa 4,7" großen Bildschirm mit. Dafür soll das neue Handy mit aktuellem A13-Prozessor daherkommen, welcher mit Sicherheit für die kommenden Jahre ausreichend Rechenleistung bietet. Laut den Gerüchten plant Apple, das iPhone SE2 ab 399 Dollar anzubieten – mit einer Speicherausstattung von 64 GB im Einstiegsmodell. TheElec berichtet aus Zuliefererkreisen, dass das Display des SE 2 wohl von LG kommen soll. LG sei derzeit mit den allerletzten Qualitätstests beschäftigt, um Apples Standards zu erfüllen. Noch ist das Geschäft für LG aber nicht in trockenen Tüchern und es soll sich anfänglich um eher kleinere Bestellmengen handeln. Hier ist unklar, ob Apples Marktprognose eher pessimistisch für ein "abgespecktes" iPhone ausfällt oder ob der Konzern noch einen zweiten Lieferanten für derartige Displays an der Hand hat.Eigentlich wollte die Display-Sparte von LG keine Aufträge für günstigere Handy-Modelle annehmen, doch eine Umstrukturierung und fallende Umsätze zwingen LG zum Umdenken. In der Vergangenheit kamen viele High-End-iPhones mit LG-Display-Panels daher – doch Apple hat mit dem iPhone X zum allerersten Mal auf OLED-Displays umgeschwenkt. Nur noch das iPhone XR und 11 bringen LCD-mit, das 11 Pro und 11 Pro Max setzen auf OLED.Schon seit mehr als zwei Jahren gibt es Gerüchte um einen Nachfolger des iPhone SE – bislang wurden die Anhänger des kompakten Budget-iPhones allerdings stets aufs Neue enttäuscht. In diesem Herbst kursieren erneut viele Gerüchte um ein neues, preisgünstigeres iPhone. Diesmal ist sich aber das als sehr zuverlässig geltende Branchenorakel Ming-Chi Kuo ziemlich sicher: Im Frühjahr 2020 soll es so weit sein und eine neue iPhone-Baureihe erscheinen.