iPhone-Nutzeranteil bei Jugendlichen steigt auf neuen Höchstwert

„Apple nach wie vor die dominierende Geräte-Marke für US-Jugendliche“

Beliebtheit der Apple Watch steigt

Die iPhone-Beliebtheit ist bei US-Jugendlichen ungebrochen. Einer Studie von Piper Jaffray zufolge besitzen inzwischen 83 Prozent aller Jugendlichen in den USA ein iPhone – dabei handelt es sich um den bisherigen Höchstwert, seitdem die Investmentbank die Studie durchführt. Im letzten Jahr lag der Prozentwert bei 82. Das Android-Ergebnis fällt entsprechend niedrig aus. Nur 10 Prozent der Befragten besitzen laut eigener Aussage ein Smartphone mit Googles Betriebsystem.Auch die Absicht, sich als nächstes Smartphone ein iPhone zuzulegen, ist bei einem Großteil der US-Jugendlichen weiterhin vorhanden. 86 Prozent möchten (wieder) ein iDevice vom Unternehmen aus Cupertino, wenn sie von ihrem aktuellen Mobilgerät wechseln. Das Ergebnis deckt sich mit dem Resultat, das Piper Jaffray schon im Frühjahr bezüglich der iPhone-Kaufwünsche bekannt gab.„Im Großen und Ganzen interpretieren wir die Daten unserer Studie als Zeichen dafür, dass Apple nach wie vor die dominierende Geräte-Marke für Jugendliche ist“, so Piper Jaffray in einer Erläuterung. Die Investmentbank befragte 9.500 Teenager in den USA. Eine hohe Kunden-Loyalität ist für Apple angesichts der aktuellen Dienste-Offensive und der Plattformtreue-Strategie des Unternehmens immens wichtig, um weiterhin hohe Umsätze und Gewinne zu erzielen. Vor allem bei Jugendlichen bei Jugendlichen ist die Markentreue besonders viel wert, da sie auch im Erwachsenenalter voraussichtlich zum iPhone greifen und noch viele Jahre zur Zielgruppe gehören werden.Auch zur Apple Watch gibt es entsprechende Zahlen. Mittlerweile besitzen 20 Prozent der Befragten ein Modell der Apple-Uhr. Die nächstbeste Smartwatch ist Samsung Gear mit 2 Prozent. Vor einem Jahr lag der Wert der Apple Watch bei 12 Prozent. Eine Kaufabsicht bezüglich Apples intelligenter Armbanduhr äußerten 23 Prozent der Befragten, was einem Prozentpunkt mehr als im Frühjahr entspricht. Im Herbst 2018 wollten sich 17 Prozent der an der Studie teilnehmenden Teenager auf absehbare Zeit eine Apple Watch zulegen.