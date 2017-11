iPhone-Generation 2018 soll zwei OLED-Smartphones beinhalten

Schnellere kabellose Datenübertragung

Es ist zwar noch annähernd ein Jahr hin, bis Apple die nächste iPhone-Generation präsentieren wird, doch selbstverständlich gibt es längst Pläne und Strategien in den Entwicklungszentren. Ming-Chi Kuo, seines Zeichens Apple-Kenner und aufgrund seiner in der Regel sehr treffsicheren Prognosen bereits Apples inoffizielle Pressestelle genannt, hat nun bereits erste Details herausgefunden und per Investorenmitteilungen weitergegeben.Nicht überraschen dürfte Apples Absicht sein, einen Nachfolger für das iPhone X zu entwickeln. Dieser soll allerdings über einen deutlich komplexeren Metallrahmen verfügen als das 2017er Modell, welches aus nur vier Edelstahl-Komponenten besteht. Das neue Rahmendesign folge dem Ziel, »Übertragung und Empfang« zu verbessern. Daten sollen also schneller kabellos übertragen werden können.Weiterhin habe Apple gleich zwei iPhone-Modelle mit OLED-Display und Edelstahlrahmen geplant. Das könnte einerseits bedeuten, dass ein »iPhone X Plus« auf uns zukommt, welches ungefähr im Formfaktor der bisherigen Plus-Modelle ein noch größeres Display als die 5,8’’ des X bietet. Andererseits wäre es auch möglich, dass eines der bisherigen iPhone-Modelle auf OLED und Edelstahlrahmen wechselt. Über das Schicksal der klassischen iPhone-Baureihe, der üblichen Zählung zufolge also das iPhone 9 oder 8s, gibt es keine Informationen. Mittelfristig könnte diese Reihe abbrechen. Ebenfalls unbekannt ist, wie Apple mit der Bezeichnungslogik fortfährt: iPhone X2 oder iPhone XI wirken wenig wahrscheinlich; möglich ist etwa die ständige Bezeichnung des Gerätes als iPhone X, ergänzt um die jeweilige Jahreszahl.Da es sich bei Kuos E-Mail um Tipps an Börseninvestoren handelt, prognostiziert er für den neuen Metallrahmen auch neue Zulieferer. Neben Foxconn und Jabil treten seiner Meinung nach Catcher und Basetek neu hinzu, um den gestiegenen Edelstahlrahmenbedarf zu decken. Catcher soll dabei auch die Verantwortung für ein eventuelles, neues iMac-Design 2018 übernehmen, sowie für ein mögliches neues Apple-Gerät, das sich dem Thema AR (Erweiterte Realität) verschreibt.