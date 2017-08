Apple plant angeblich Riesen-iPhone mit 6,5"

Mit 5,8" ist Apple nicht am Ende

5,28" angeblich verworfen

Samsung spricht mit dem Galaxy Note derzeit recht erfolgreich Nutzer an, die große Displays benötigen, bei kleinen Tablets Telefonie-Funktion vermissen und dennoch ein hochwertiges Smartphone in Händen halten wollen. Verglichen mit dem Android-Markt nahm Apple in der Vergangenheit eher zögerlich Größenanpassungen nach oben vor. Erst 2014, also mit der Vorstellung von iPhone 6 und iPhone 6 Plus folgte Apple dem allgemeinen Trend und setzte auf 4,7" sowie 5,5" Displaydiagonale. Auch wenn es noch eine Zielgruppe gibt, die lieber kleinere Smartphones benutzen will, fragt die überwiegende Mehrheit der Kunden nach großen Geräten. Mit dem erwarteten iPhone 8, das Apple aller Wahrscheinlichkeit nach im September zeigt, wächst das Display wohl auf 5,8 Zoll.Ein neuer Bericht unter Berufung auf Zulieferer meldet nun aber, mit 5,8" sei Apple noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Im nächsten Jahr soll der nächste Schritt erfolgen und direkt das Galaxy Note ins Visier genommen werden - Apple bereitet demnach ein iPhone 8 Plus mit knapp 6,5" Displaydiagonale vor. Zum Vergleich: Das Galaxy Note 8 bringe es gerade einmal auf 6,3". Einen Größenvergleich zwischen Note 8 sowie Dummys des iPhone 8 gibt es in dieser Meldung samt Video: Apple habe laut Korea Herald auch ein OLED-Modell mit 5,28" in Erwägung gezogen, die Pläne aber verworfen. Ganz klar richte sich das Kunden-Interesse auf große Displays - ein weiteres Modell zwischen aktuellem iPhone 7 und iPhone 7 Plus sei daher uninteressant. Außerdem bieten Bauweisen mit Displays, die sich über die gesamte Front erstrecken, neue Möglichkeiten. Verglichen mit früheren Modellen kann ohne Größenzuwachs des Gehäuses auf diese Weise mehr Displayfläche erreicht werden. Für die Fertigung der 6,5"-Displays werde wohl Samsung verantwortlich sein, heißt es. Sollten die Berichte stimmen, dann würde im kommenden Jahr wohl wirklich die Zeit des iPad mini ablaufen.