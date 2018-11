iPhone: Europäische GPS-Alternative Galileo erstmals in den USA nutzbar

„Mehr Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit“

Unabhängiger von den USA

Die US-Kommunikationsbehörde FCC ermöglicht es iPhones und anderen Smartphones erstmals, Daten der europäischen GPS-Alternative Galileo zu nutzen. Zuvor waren Smartphone-Anbieter gesetzlich dazu verpflichtet, das europäische System auf ihren Geräten aus Gründen der Spionageabwehr zu blocken.Die FCC hat eine entsprechende Erklärung ( PDF ) veröffentlicht: „Sowohl Verbraucher als auch die Wirtschaft dürfen fortan bestimmte Satellitensignale von Galileo nutzen.“ Es gehe darum, zusätzlich zum amerikanischen Global Positioning System (GPS) weitere Satellitendaten bereitzustellen. Dadurch verbessere sich die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Navigationssystemen. Da die in den Smartphones eingebaute GPS-Hardware auch GPS-fremde Satellitendaten empfangen kann, sollten Softwareupdates für die Erweiterung auf Galileo reichen.Die Europäische Union brachte die Satellitennavigation Galileo vor einigen Jahren auf den Weg, um sich unabhängiger vom US-System GPS zu machen. Da immer mehr Bereiche – wie etwa der Liefer- und Reiseverkehr – auf Satellitennavigation angewiesen sind, sei ein eigenes Satellitensystem hilfreich, so die Überlegung. Selbst wenn die USA sich in einer Krisenzeit dazu entscheiden sollten, den GPS-Zugang einzuschränken oder ganz zu unterbinden, könnten Europäer weiterhin Satellitendaten über Galileo verwenden. Mehrere Satellitensysteme bedeuten zudem eine größere Auswahl für Verbraucher und potenziell schnellere und genauere Standortbestimmungen.