iPhone Edition: Displaygröße im Vergleich zu früheren Modellen

Mit dem iPhone Edition, das auch als iPhone 8 oder iPhone X durch die Gerüchteküche geistert, steht bei Apple erstmals seit dem iPhone 6 und 6 Plus wieder eine neue Smartphone-Größe auf der Firmenagenda. Weniger als eine Woche vor dem kommenden iPhone-Event am 12. September fragen sich daher mehr und mehr Kaufinteressenten, wie die Displaygröße des erwarteten OLED-iPhones im Vergleich zu früheren Modellen abschneidet.Die Technologie-Newsseitehat Fotos zweier verschiedenfarbiger iPhone-Edition-Dummys veröffentlicht , die anhand der bislang verfügbaren Gerüchtemeldungen erstellt wurden. Zu sehen ist das kommende Smartphone-Flaggschiff im Vergleich mit früheren iPhone-Varianten wie dem ersten iPhone, dem iPhone 4 oder dem iPhone 5s.Die Bilder lassen nicht nur Rückschlüsse hinsichtlich der Displayunterschiede zu, sondern zeigen auch die verschiedenen Bedienoberflächen der jeweiligen iOS-Versionen. Beim iPhone Edition handelt es sich nicht um ein tatsächlich eingeschaltetes Display, sondern nur um ein Mockup.Weitere Aufnahmen mit anderen iPhone-Varianten sind aufzu sehen. Am kommenden Dienstag wird sich zeigen, wie gut der iPhone-Edition-Dummy und das dazugehörige Interface-Mockup dem realen Modell des ersten OLED-iPhones nachempfunden sind.

