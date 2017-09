2017er iPhones: Namen der neuen Modelle durchgesickert

iPhone 7s

Apple wird die diesjährige iPhone-Generation höchstwahrscheinlich am 12. September im Rahmen eines Presse-Events im neuerrichteten Steve Jobs Theater präsentieren. Soviel ist bekannt. Allerdings gibt es nach wie vor Spekulationen darüber, wie Apple die mutmaßlich drei neuen Modelle bezeichnet.In bisherigen Meldungen war meist die Rede vonundfür die beiden Varianten mit LC-Display. Das Top-Modell mit fast rahmenlosem OLED-Screen wurde häufiggenannt. Doch die drei genannten Typ-Bezeichnungen sind laut des bezüglich neuer Apple-Produkte in der Regel gut informierten Tech-Journalisten Seth Weintraub falsch.Weintraub hat auf der IFA in Berlin konkrete Hinweise darüber erhalten , wie Apple die neuen iPhones nennen wird. Im Gespräch mit mehreren Case-Anbietern wurden folgende Bezeichnungen genannt:Die Case-Hersteller beziehen sich unter anderem auf Quellen von Apple-Zulieferern in China, die berichten, bereits die Verpackungen der neuen iPhones gesehen zu haben.Demnach verzichtet Apple darauf, das kommende 4,7-Zoll- und 5,5-Zoll-Modell als iPhone 7s beziehungsweise 7s Plus zu bezeichnen. Seit 2011 erschienen in ungeraden Jahren immer die „s“-Generationen der Apple-Smartphones. Stattdessen springt Apple dieses Jahr Weintraub zufolge direkt um eine ganze Zahl nach oben.Die Flaggschiff-Variante mit OLED-Display, Gehäuserahmen aus Edelstahl und einer Rückseite aus Glas soll hinsichtlich des Namens einen Sonderstatus erhalten. Das iPhone Edition wäre das erste Apple-Smartphone seit dem Ur-iPhone im Jahr 2007 und dem iPhone SE, das ohne Zahl im Namen erscheint.Den Begriffverwendet Apple bereits bei der Premiumvariante der Apple Watch mit Keramikgehäuse. Auch das inzwischen eingestellte Apple-Watch-Modell aus Gold trug den Begriffim Namen.