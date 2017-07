iPhone 8: Touch ID im Power-Knopf?

Wohin mit dem Sensor?

Touch ID … im Power-Knopf

Ansonsten bisherige Gerüchte bestärkt

Der Schritt, beim iPhone gänzlich auf die Home-Taste zu verzichten, kündigte sich bereits seit Langem an. Allen Berichten über das diesjährige iPhone zufolge ist es im Herbst so weit: Das iPhone 8 vergrößert das Display bis zu den Gehäuserändern und besiegelt somit das Ende der großen Front-Taste. Die logisch daraus resultierende Frage wird seither in der Gerüchteküche energisch diskutiert: Wie sieht das Schicksal des bisher in der Home-Taste integrierten Fingerabdrucksensors Touch ID aus?Vieles deutete darauf hin, dass Apple den Sensor direkt unter das Displayglas setzt. Entsprechende Patente existieren und es wäre aus Nutzersicht die geringstmögliche Umstellung. Doch es gibt viele Zweifler: Apple könne diese Lösung nicht rechtzeitig mit der notwendigen Sensor-Verlässlichkeit verwirklichen. Einige Pläne zeigten auf der Gehäuserückseite unter dem Apple-Logo einen auffälligen Kreis, der sofort als neuen Heim für Touch ID interpretiert wurde. Diese Lösung passt aber nicht wirklich in Apples eigenen Design-Ansprüche. Zuletzt wurden die Stimmen laut, welche das Aus für Touch ID prophezeiten und stattdessen an die Gesichtserkennung in der Kamera als neuen biometrischen Sensor glauben.An eine vierte Lösung hatte bisher keiner gedacht. Erst durch jetzt aufgetauchte CAD-Dateien konnte Gordon Kelly für Forbes eine neue Theorie aufstellen. Auf den Dateien, die zur rechnergestützen Umsetzung von Design-Vorgaben gedacht sind, ist ein deutlich vergrößerter Power-Knopf auf der rechten Gehäuseseite zu erkennen. Kelly geht davon aus, dass diese physische Taste künftig den Fingerabdrucksensor tragen dürfte. Unterstützt wird diese Theorie von einem jüngst bewilligten Patent . Sollte sich diese Theorie erhärten, wäre auch künftig Anschalten und Entsperren mit demselben Knopfdruck möglich, nur eben nicht mehr zentral an der Front, sondern an der Seite.Die restlichen Informationen aus den CAD-Dateien bestätigen übrigens die jüngsten Design-Gerüchte. Neben dem Vollfront-Display sind dies vor allem die nun vertikal ausgerichtete Dualkamera, die nach wie vor aus dem Gehäuse heraussteht, sowie der Verbleib des Lightning-Anschlusses. Das oben abgebildete Rendering wurde anhand dieser CAD-Dateien angefertigt.Weiterführende Links: